أبرق الوزير الأول، أحمد أويحيى، الخميس الماضي، بتعليمة إلى مختلف القطاعات الوزارية والوزراء والولاة، وكذا مسؤولي المجمعات الصناعية، يلزمهم بمنح الأولوية للإنتاج المحلي في دفاتر أعباء إنجاز المشاريع العمومية، وذلك لتقليص فاتورة الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي.
وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة تحمل رقم 13 صادرة بتاريخ 7 سبتمبر 2017، موجهة لمختلف القطاعات الوزارية والوزراء والولاة، ومسؤولي المجمعات الصناعية أمر من خلالها بتفعيل المادة 83 من قانون الصفقات العمومية الصادر في سبتمبر 2015، والذي يمنح للإنتاج من أصل جزائري أو محلي مزايا خاصة، منها ضرورة تخصيص نسبة 25 في المائة من هذا الإنتاج في كافة العروض المقدمة في اطار الطلبات العمومية، أي تخصيص نسبة 25 بالمائة مما تستهلكه المشاريع العمومية موضوع صفقات للإنتاج المحلي.
التعليمة التي ترمي إلى تفعيل مادة قانونية اتفاقا بشأنها قانون الصفقات العمومية وقانون المالية الى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومسؤولي، منظمات أرباب العمل، وطلب من هؤلاء أيضا العمل نشرها على نطاق واسع في أوساط المتعاملين الخواص.
وتندرج التعليمة الموجهة من قبل الوزير الأول يوم الخميس، والتي مهد لها وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي في تصريحات له يوم الثلاثاء الماضي، في إطار حرص السلطات العمومية على تشجيع تطوير وتنمية المؤسسات المحلية العمومية والخاصة والمختلطة،كما تأتي كخطوة تكميلية للإجراءات الحكومية التي سبق أن اتخذتها في سياق تقليص فاتورة واردات السلع والخدمات، خاصة وأن مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى المنتظر عرضه للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني يوم 17 سبتمبر القادم، أكد التمسك بآليات تشغيل الشباب مثل مشاريع "أونساج " ومشاريع "كناك" التي تعتبر أساس ومرجعية المقاولات الجديدة التي تحتاج الى مكان لها ضمن المشاريع العمومية، حتى تتمكن فيما بعد من تحقيق التنافسية المطلوبة.
تعليمة أويحيى الرامية لدعم الإنتاج المحلي تأتي تزامنا مع مصادقة مجلس الوزراء على مخطط عمل الحكومة الذي أقر امتيازات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين، قصد إزالة العراقيل التي تواجههم، حيث يعتزم أويحيى جعل السلطات العمومية تعمل على مرافقة الشركات الريادية وكذا تطوير الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة، التي نشأت عن أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة اللذين حسب مخطط عمل الحكومة أثبتا وجودهما على مستوى سوق إنتاج السلع والخدمات.
الى جانب ذلك، وعدت الحكومة بالسهر على التطهير العاجل للديون المستحقة للمتعاملين الاقتصاديين على الفروع التابعة للدولة، وذلك إثر التأخر في دفع مستحقات إنجازات الإنجازات وكذا توريدات السلع والخدمات.
ومن بين الامتيازات التي أقرتها الحكومة لصالح رجال الأعمال كذلك، ولضمان الإنتاج المحلي، عملية إعادة تأهيل الـمناطق الصناعية الـموجودة قيد النشاط، وذلك بمساهمة الـمتعاملين الاقتصاديين الذين يوجدون على مستواها. وسوف تعكف الحكومة أيضا على دفع وتفعيل عملية إنجاز التدريجي لخمسين منطقة صناعية جديدة عبر 8 ولايات، وذلك بواسطة القروض طويلة الأجل التي رصدها الصندوق الوطني للاستثمار. وزيادة على ذلك، فإن إنجاز وتسيير الـمناطق الصناعية سوف يكونان موضوع مقاربة جديدة، بما في ذلك عبر منح الامتياز للمتعاملين الـمحليين الجاهزين للاستثمار في هذا الـمجال، مع جودة مناسبة في الخدمات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1نقابي يفجر مفاجأة ضد بن غبريط!
2الوظيف العمومي يُشهر "البطاقة الحمراء" في وجه بن غبريط
3مناصرة: على بن غبريط الرحيل
4مبروكة.. تسترجع ذكرى فقدان توأمها مع كل دخول دراسي
5احتياطي الصرف يتهاوى إلى 105 مليار دولار والوضع المالي يتعقد
Français English
الرأي
عمار يزلي
طب... بـ "ذيل"
جمال لعلامي
فاصل ونواصل!
عبد الناصر
صورة "سيلفي" أمام رقم "105 مليار دولار"
حبيب راشدين
اقتصاد "غير تقليدي" يديره العقل السياسي
عبد الناصر
نحن و"الرومان"!
التهامي مجوري
الطريقة الكركرية وماذا بعد؟
محيي الدين عميمور
محمد الصالح يحياوي .. الأخطاء والخطيئة
محمد بوالروايح
نحو تأسيس عقد اجتماعي وسياسي من أجل الجزائر
سليم قلالة
مشروعنا الوطني.. من البسملة إلى الماء...
عمار يزلي
بأيّ حال عدت يا عيد؟
الفيديو
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
وجه تعليمة إلى الوزراء والولاة ورؤساء المجمعات الصناعية
أويحيى يتدخل لدعم الإنتاج المحلي ويقر امتيازات جديدة لرجال الأعمال
سميرة بلعمري
رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي
أبرق الوزير الأول، أحمد أويحيى، الخميس الماضي، بتعليمة إلى مختلف القطاعات الوزارية والوزراء والولاة، وكذا مسؤولي المجمعات الصناعية، يلزمهم بمنح الأولوية للإنتاج المحلي في دفاتر أعباء إنجاز المشاريع العمومية، وذلك لتقليص فاتورة الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي.
تغطيات ذات صلة
التهاب الأسعار والتضخم وتبخر مدخّرات الجزائريين!
حركة تغيير واسعة لمديري الصحة والمستشفيات
دربال: طعون الانتخابات المقبلة ستحل محليا
المنحة المدرسية لم تصل سوى 3 بالمائة من محتاجيها
أويحيى يتدخل لدعم الإنتاج المحلي ويقر امتيازات جديدة لرجال الأعمال
وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة تحمل رقم 13 صادرة بتاريخ 7 سبتمبر 2017، موجهة لمختلف القطاعات الوزارية والوزراء والولاة، ومسؤولي المجمعات الصناعية أمر من خلالها بتفعيل المادة 83 من قانون الصفقات العمومية الصادر في سبتمبر 2015، والذي يمنح للإنتاج من أصل جزائري أو محلي مزايا خاصة، منها ضرورة تخصيص نسبة 25 في المائة من هذا الإنتاج في كافة العروض المقدمة في اطار الطلبات العمومية، أي تخصيص نسبة 25 بالمائة مما تستهلكه المشاريع العمومية موضوع صفقات للإنتاج المحلي.
التعليمة التي ترمي إلى تفعيل مادة قانونية اتفاقا بشأنها قانون الصفقات العمومية وقانون المالية الى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومسؤولي، منظمات أرباب العمل، وطلب من هؤلاء أيضا العمل نشرها على نطاق واسع في أوساط المتعاملين الخواص.
وتندرج التعليمة الموجهة من قبل الوزير الأول يوم الخميس، والتي مهد لها وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي في تصريحات له يوم الثلاثاء الماضي، في إطار حرص السلطات العمومية على تشجيع تطوير وتنمية المؤسسات المحلية العمومية والخاصة والمختلطة،كما تأتي كخطوة تكميلية للإجراءات الحكومية التي سبق أن اتخذتها في سياق تقليص فاتورة واردات السلع والخدمات، خاصة وأن مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى المنتظر عرضه للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني يوم 17 سبتمبر القادم، أكد التمسك بآليات تشغيل الشباب مثل مشاريع "أونساج " ومشاريع "كناك" التي تعتبر أساس ومرجعية المقاولات الجديدة التي تحتاج الى مكان لها ضمن المشاريع العمومية، حتى تتمكن فيما بعد من تحقيق التنافسية المطلوبة.
تعليمة أويحيى الرامية لدعم الإنتاج المحلي تأتي تزامنا مع مصادقة مجلس الوزراء على مخطط عمل الحكومة الذي أقر امتيازات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين، قصد إزالة العراقيل التي تواجههم، حيث يعتزم أويحيى جعل السلطات العمومية تعمل على مرافقة الشركات الريادية وكذا تطوير الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة، التي نشأت عن أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة اللذين حسب مخطط عمل الحكومة أثبتا وجودهما على مستوى سوق إنتاج السلع والخدمات.
الى جانب ذلك، وعدت الحكومة بالسهر على التطهير العاجل للديون المستحقة للمتعاملين الاقتصاديين على الفروع التابعة للدولة، وذلك إثر التأخر في دفع مستحقات إنجازات الإنجازات وكذا توريدات السلع والخدمات.
ومن بين الامتيازات التي أقرتها الحكومة لصالح رجال الأعمال كذلك، ولضمان الإنتاج المحلي، عملية إعادة تأهيل الـمناطق الصناعية الـموجودة قيد النشاط، وذلك بمساهمة الـمتعاملين الاقتصاديين الذين يوجدون على مستواها. وسوف تعكف الحكومة أيضا على دفع وتفعيل عملية إنجاز التدريجي لخمسين منطقة صناعية جديدة عبر 8 ولايات، وذلك بواسطة القروض طويلة الأجل التي رصدها الصندوق الوطني للاستثمار. وزيادة على ذلك، فإن إنجاز وتسيير الـمناطق الصناعية سوف يكونان موضوع مقاربة جديدة، بما في ذلك عبر منح الامتياز للمتعاملين الـمحليين الجاهزين للاستثمار في هذا الـمجال، مع جودة مناسبة في الخدمات.