أدوات مدرسية تحرّض على العنف وانحلال الأخلاق تغزو الأسواق "قنابل" و"وحوش" و"سجائر" في محافظ التلاميذ!

انتشرت بشكل واسع مع الأيام الأولى للدخول المدرسي في الأسواق اليومية عبر كل التراب الوطني وحتى البازارات بالمدن الكبرى المتخصَصة في بيع الأدوات التي يحتاجها التلاميذ في يومياتهم، نماذج غريبة من الأدوات المدرسية، يدعو بعضها لتكريس سياسة العنف والترهيب.

في حين أخرى تشجع على الانحلال الخلقي والانحراف، وهي النماذج التي أثارت حالة سخط واسعة وسط الأولياء الذين تساءلوا عن دور الرقابة في مثل هذه المواقف.

وحسب ما عاينته الشروق فإن هناك مبراة على هيئة رأس الدمية "تشيكي" المخيفة التي جسَدت أدوارا سينمائية تلعب دور الدمية الشبح التي تنتقم من أصحابها بالقتل والتنكيل، حيث تعرض على شكل وجه قبيح ويتعين على التلميذ إدخال القلم بإحدى عيني الدمية لبريه، بينما هناك أقلام أخرى على شكل قنابل يدوية وأخرى تشبه الحقن الطبية، كما تحدث الأولياء أيضا عن أقلام على شكل سجائر تباع بالبازارات الكبرى وهي طريقة سيئة لتشتيت عقول التلاميذ وتسهيل عليهم مهمة الإدمان على التدخين، واما الطامة الكبرى فهي عبارة عن ممحاة تشبه لحد بعيد أحمر الشفاه في شكله، وهي دعوة صريحة موجَهة للقاصرات اللواتي يجدن في تلك الأشكال بابا لتعلم الانحراف المبكر.

دون أن ننسى الأشكال الجذابة للمبراة والمقلمات التي تأتي على شكل سيارات وحتى دمى تفقد التلميذ تركيزه أثناء إلقاء الدروس حسب ما أكده العديد من علماء النفس والاجتماع، وقد صارت تلك الأدوات تضر أكثر مما تنفع التلاميذ وهو ما يجعل من مهمة سحبها من الأسواق أمرا ضروريا، غير أن الملاحظ في الكثير من الحالات أن بعض تلك الأدوات أوصلها مغتربون إلى ارض الوطن،عبر الشنطة و لم تعد تأتي في حاويات الاستيراد مما يسهَل وصولها إلى الأقسام ببساطة.

من جهة أخرى، أفادت معلمة على مستوى حي مرفال بوهران أنها صارت تلعب دور الشرطي داخل القسم من خلال حجز كل تلك الأدوات غير اللائقة واستدعاء أولياء التلاميذ للاستفسار عنها، لكن صارت حسبها المهمة أصعب في ظل تعنت بعض الآباء وحتى المديرين الذين ينصحونها في كل مرة بغض النظر عن تلك التصرفات، كونها أدوات مدرسية متواجدة في الأسواق العمومية ولا يمكن التخلص منها بهذه السهولة.