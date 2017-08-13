الرعاية الصحية وإدارة المعلومات ضمن جدول أعماله الطبعة الأولى لملتقى "الصحة الرقمية" في 23 أكتوبر المقبل

يحتضن فندق سوفيتال بالعاصمة، يوم 23 أكتوبر المقبل، الطبعة الأولى لـ "هيلث ديجيتال دايز"، أو ملتقى الصحة الرقمية، بمبادرة " Sense Healthcare" المختصة في مجال الصحة، بدعم من المنظمة العالمية للصحة، والجمعية الجزائرية للعلاج عن بعد والصحة الإلكترونية، والجمعية الجزائرية للطب العام، بمشاركة مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، مايسمح للمختصين في مجال الصحة والتقنيات الجديدة بتحليل إشكالية التحوّل الرقمي في قطاع الصحة وآفاق تطوره في الجزائر.

وتهدف الطبعة الأولى لـ "هيلث دجيتال دايز"، حسب بيان القائمين على الملتقى، تحصل موقع "الشروق أون لاين"، الأحد، على نسخة منه، إلى تعزيز القدرات وتبادل المعارف بين المشاركين، وترسيخ أفضل الممارسات في مجال الصحة، وتحديد العوامل الأساسية لنجاحها.

وفي نفس السياق، سيكون الملتقى فضاءا مناسبا للتبادل بين المهنيين المحليين والأجانب في مجال الصحة الرقمية، من خلال تنشيط ورشات عمل، وإقامة ندوات حول ذات الموضوع، كما سيتم تخصيص مساحات عرض لأفضل الحلول التكنولوجية للمهنيين. ستتيح للزوار بنسج روابط في مجال الصحة الرقمية.

ويضيف ذات البيان أن الطبعة الأولى لـ "هيلث ديجيتال دايز"، ستنظم في إطار التحوّل التكنولوجي المتسارع، في ظل إطلاق الجيل الثالث والرابع عبر الهاتف الذكي، الذي سيساهم بكثرة في تغيير سلوك المرضى والأطباء وضمان جودة الخدمة الصحية للجميع، حيث وصلت الحلول الذكية كالتطبيقات، البرمجيات والمواقع الالكترونية، إلى أوّجها في مجال الصحة، بإدخال التكنولوجيات الجديدة على نطاق واسع في مجال الرعاية الصحية لإدارة المعلومات الصحية.

للتذكير، فإن الملتقى سيشارك فيه مخابر صيدلانية، جمعيات علمية، جمعيات حماية المرضى، أطباء عامين ومختصين، ومراكز ومخابر البحث العلمي والطبي، بالإضافة إلى عيادات خاصة وعاملين في مجال العلاج عن بعد، بمشاركة ممولي الخدمات التكنولوجية الجديدة والحلول الطبية الموجهة لمهنيي الصحة والمرضى.