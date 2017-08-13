يحتضن فندق سوفيتال بالعاصمة، يوم 23 أكتوبر المقبل، الطبعة الأولى لـ "هيلث ديجيتال دايز"، أو ملتقى الصحة الرقمية، بمبادرة " Sense Healthcare" المختصة في مجال الصحة، بدعم من المنظمة العالمية للصحة، والجمعية الجزائرية للعلاج عن بعد والصحة الإلكترونية، والجمعية الجزائرية للطب العام، بمشاركة مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، مايسمح للمختصين في مجال الصحة والتقنيات الجديدة بتحليل إشكالية التحوّل الرقمي في قطاع الصحة وآفاق تطوره في الجزائر.
وتهدف الطبعة الأولى لـ "هيلث دجيتال دايز"، حسب بيان القائمين على الملتقى، تحصل موقع "الشروق أون لاين"، الأحد، على نسخة منه، إلى تعزيز القدرات وتبادل المعارف بين المشاركين، وترسيخ أفضل الممارسات في مجال الصحة، وتحديد العوامل الأساسية لنجاحها.
وفي نفس السياق، سيكون الملتقى فضاءا مناسبا للتبادل بين المهنيين المحليين والأجانب في مجال الصحة الرقمية، من خلال تنشيط ورشات عمل، وإقامة ندوات حول ذات الموضوع، كما سيتم تخصيص مساحات عرض لأفضل الحلول التكنولوجية للمهنيين. ستتيح للزوار بنسج روابط في مجال الصحة الرقمية.
ويضيف ذات البيان أن الطبعة الأولى لـ "هيلث ديجيتال دايز"، ستنظم في إطار التحوّل التكنولوجي المتسارع، في ظل إطلاق الجيل الثالث والرابع عبر الهاتف الذكي، الذي سيساهم بكثرة في تغيير سلوك المرضى والأطباء وضمان جودة الخدمة الصحية للجميع، حيث وصلت الحلول الذكية كالتطبيقات، البرمجيات والمواقع الالكترونية، إلى أوّجها في مجال الصحة، بإدخال التكنولوجيات الجديدة على نطاق واسع في مجال الرعاية الصحية لإدارة المعلومات الصحية.
للتذكير، فإن الملتقى سيشارك فيه مخابر صيدلانية، جمعيات علمية، جمعيات حماية المرضى، أطباء عامين ومختصين، ومراكز ومخابر البحث العلمي والطبي، بالإضافة إلى عيادات خاصة وعاملين في مجال العلاج عن بعد، بمشاركة ممولي الخدمات التكنولوجية الجديدة والحلول الطبية الموجهة لمهنيي الصحة والمرضى.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1الطبعة الأولى لملتقى "الصحة الرقمية" في 23 أكتوبر المقبل
Français English
الرأي
عمار يزلي
طب... بـ "ذيل"
جمال لعلامي
فاصل ونواصل!
عبد الناصر
صورة "سيلفي" أمام رقم "105 مليار دولار"
حبيب راشدين
اقتصاد "غير تقليدي" يديره العقل السياسي
عبد الناصر
نحن و"الرومان"!
التهامي مجوري
الطريقة الكركرية وماذا بعد؟
محيي الدين عميمور
محمد الصالح يحياوي .. الأخطاء والخطيئة
محمد بوالروايح
نحو تأسيس عقد اجتماعي وسياسي من أجل الجزائر
سليم قلالة
مشروعنا الوطني.. من البسملة إلى الماء...
عمار يزلي
بأيّ حال عدت يا عيد؟
الفيديو
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
الرعاية الصحية وإدارة المعلومات ضمن جدول أعماله
الطبعة الأولى لملتقى "الصحة الرقمية" في 23 أكتوبر المقبل
منير ركاب
يحتضن فندق سوفيتال بالعاصمة، يوم 23 أكتوبر المقبل، الطبعة الأولى لـ "هيلث ديجيتال دايز"، أو ملتقى الصحة الرقمية، بمبادرة " Sense Healthcare" المختصة في مجال الصحة، بدعم من المنظمة العالمية للصحة، والجمعية الجزائرية للعلاج عن بعد والصحة الإلكترونية، والجمعية الجزائرية للطب العام، بمشاركة مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، مايسمح للمختصين في مجال الصحة والتقنيات الجديدة بتحليل إشكالية التحوّل الرقمي في قطاع الصحة وآفاق تطوره في الجزائر.
تغطيات ذات صلة
"هواوي" تطيح بآبل في ترتيب الشركات المصنعة للهواتف الذكية
بلقاسم حبه.. الجزائري الأكثر اختراعا في أمريكا
" أوبو" الصينية تكشف عن أهم مميزات هاتفها الذكي" F3"
"أمبلوا بارتنر" تطلق منصة إلكترونية متعددة اللغات
"أوريدو" يُواصل نموه بفضل عرض هيّا! و يجمع 14 مليون مُشترك
وتهدف الطبعة الأولى لـ "هيلث دجيتال دايز"، حسب بيان القائمين على الملتقى، تحصل موقع "الشروق أون لاين"، الأحد، على نسخة منه، إلى تعزيز القدرات وتبادل المعارف بين المشاركين، وترسيخ أفضل الممارسات في مجال الصحة، وتحديد العوامل الأساسية لنجاحها.
وفي نفس السياق، سيكون الملتقى فضاءا مناسبا للتبادل بين المهنيين المحليين والأجانب في مجال الصحة الرقمية، من خلال تنشيط ورشات عمل، وإقامة ندوات حول ذات الموضوع، كما سيتم تخصيص مساحات عرض لأفضل الحلول التكنولوجية للمهنيين. ستتيح للزوار بنسج روابط في مجال الصحة الرقمية.
ويضيف ذات البيان أن الطبعة الأولى لـ "هيلث ديجيتال دايز"، ستنظم في إطار التحوّل التكنولوجي المتسارع، في ظل إطلاق الجيل الثالث والرابع عبر الهاتف الذكي، الذي سيساهم بكثرة في تغيير سلوك المرضى والأطباء وضمان جودة الخدمة الصحية للجميع، حيث وصلت الحلول الذكية كالتطبيقات، البرمجيات والمواقع الالكترونية، إلى أوّجها في مجال الصحة، بإدخال التكنولوجيات الجديدة على نطاق واسع في مجال الرعاية الصحية لإدارة المعلومات الصحية.
للتذكير، فإن الملتقى سيشارك فيه مخابر صيدلانية، جمعيات علمية، جمعيات حماية المرضى، أطباء عامين ومختصين، ومراكز ومخابر البحث العلمي والطبي، بالإضافة إلى عيادات خاصة وعاملين في مجال العلاج عن بعد، بمشاركة ممولي الخدمات التكنولوجية الجديدة والحلول الطبية الموجهة لمهنيي الصحة والمرضى.