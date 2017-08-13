آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
-
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
-
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
-
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
-
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
-
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
-
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
-
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
-
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
-
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
محمد فالي رفض الإجابة عن أسئلة القاضي
التماس سنة حبسا نافذا لزعيم الأحمدية بالجزائر
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة دائرة عين تادلس الواقعة على بعد 27 كلم شرقي ولاية مستغانم، سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار في حق زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، محمد فالي.
وجرت المحاكمة الأربعاء الماضي، بعد نقل المعني من بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة إلى سجن مستغانم عقب توقيفه، من طرف مصالح الأمن عشية عيد الأضحى المبارك على مستوى البيت العائلي في مدينة عين الصفراء على خلفية متابعات قضائية صدرت على مستوى 6 محاكم جزائرية بتهم تتعلق بجمع أموال دون ترخيص، الإساءة للرسول الأكرم، وتشكيل جمعية دون رخصة.
ربطت مصادر قضائية، متابعة زعيم الطريقة الأحمدية بمحكمة عين تادلس بولاية مستغانم، بالنشاط الديني لهذه الطائفة عبر إقليم الولاية من خلال تواجد جماعة تدين بالولاء لشيخها ميرزا غلام أحمد، حيث سبق لمصالح الأمن أن أوقفت عددا من الموالين للطريقة الأحمدية بكل من بلديتي أولاد بوغالم وعين تادلس وعشعاشة في ضوء تعالي أصوات الرفض والتنديد من طرف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وكذا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلى جانب قطاع واسع من المواطنين بتوغل هذه الطريقة الغريبة عن أصول الدين الإسلامي الحنيف في أوساط المجتمع الجزائري.
وحسب وما نقلته مصادر خاصة لـ"الشروق" حول أطوار محاكمة زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، فإن هيئة المحكمة، تطرقت خلال استجواب المعني، إلى مسائل ذات صلة بالمعتقدات الدينية على غرار إن كانت معتقدات هذا الأخير تستند على القرآن والسنة، حيث طلب وكيل الجمهورية من محمد فالي سرد آيات وأحاديث نبوية تؤكد صحة هذه الطريقة الأمر الذي رفض المتهم الإجابة عنه كما سأل رئيس الجلسة محمد فالي عن رأيه في المسيح عيسى ابن مريم إن كان يؤمن بصحة صلب المسيح أو رفعه إلى السماء. وكان محامي زعيم الطائفة الأحمدية، الحقوقي، صالح دبوز، قد استنكر ظروف اعتقال موكله التي وصفها بغير الإنسانية فضلا عن انزعاجه من الأسئلة التي تداولتها هيئة المحكمة في سياق معالجة القضية.
02017/09/10 على 21:281
لمادا انزعج المحامي من اسئلة القاضي
اليس من حق القاضي ان بسال ومن حق المتهم الامتناع عن الاجابة
محامون اخر زمان
Dr-7 - Oran-Algeria2017/09/10 على 21:592
.... وكان محامي زعيم الطائفة الأحمدية، الحقوقي، صالح دبوز، قد استنكر ظروف اعتقال موكله التي وصفها بغير الإنسانية فضلا عن انزعاجه من الأسئلة التي تداولتها هيئة المحكمة في سياق معالجة القضية.....
لست أدري كيف يفكر هذا المحامي الذي يدعي نفسه ناشط حقوقي. فلماذا لا تدافع عن حق الاسلام؟؟ و لماذا لا تدافع عن المسلمين الغلابلى؟؟ أم تريدون المال و الشهرة؟؟