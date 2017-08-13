وصفت حركة البناء الوطني، موقف الجزائر في رفض التطبيع لإسرائيل في إفريقيا بـ"المشرف"، ودعت الخارجية الجزائرية إلى مبادرات عملية لمواجهة التمدد المضاد لأمننا القومي وحماية استثمارات الجزائر السياسية في القارة الإفريقية.
وندد المشاركون في ندوة سياسية خصصت للحديث عن المخاطر الإستراتيجية على الجزائر والقضية الفلسطينية، نظمتها حركة البناء، بالمحاولات المستمرة للكيان الصهيوني لتفتيت وحدة الدول الإفريقية ودعم الحركات الانفصالية.
ودعا المشاركون إلى إطلاق مبادرة برلمانية بإتجاه البرلمانات الإفريقية والنواب الأفارقة الأحرار للوقوف في وجه الصهاينة والتمدد الإسرائيلي.
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وصفت موقف الجزائر برفض التطبيع بالمشرف
حركة البناء تطالب الخارجية بمحاربة التمدّد الإسرائيلي في إفريقيا
س.ع
وصفت حركة البناء الوطني، موقف الجزائر في رفض التطبيع لإسرائيل في إفريقيا بـ"المشرف"، ودعت الخارجية الجزائرية إلى مبادرات عملية لمواجهة التمدد المضاد لأمننا القومي وحماية استثمارات الجزائر السياسية في القارة الإفريقية.
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وندد المشاركون في ندوة سياسية خصصت للحديث عن المخاطر الإستراتيجية على الجزائر والقضية الفلسطينية، نظمتها حركة البناء، بالمحاولات المستمرة للكيان الصهيوني لتفتيت وحدة الدول الإفريقية ودعم الحركات الانفصالية.
ودعا المشاركون إلى إطلاق مبادرة برلمانية بإتجاه البرلمانات الإفريقية والنواب الأفارقة الأحرار للوقوف في وجه الصهاينة والتمدد الإسرائيلي.