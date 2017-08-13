15 سبتمبر آخر أجل لاستقبال الأعمال الموجهة إلى المسابقات فرنسا ضيف شرف مهرجان الشريط المرسوم أكتوبر القادم

يحتفل المهرجان الدولي للشريط المرسوم بمرور عشر سنوات على تأسيسه باستضافة فرنسا كضيف شرف، التي تعتبر من الدول الأكثر إنتاجا للشريط المرسوم في العالم منذ أزيد من قرن من الزمان. إلى جانب مشاركة عدة دول أخرى مثل مصر ولبنان وتونس والمغرب وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكوبا.

تنطلق الطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للشريط المرسوم للجزائر في الثالث من أكتوبر القادم وتستمر إلى غاية السابع منه، حيث تحتضن ساحة رياض الفتح وقصر الثقافة فعاليات المهرجان.

وحسب موقع المهرجان، فقد تم إطلاق مسابقات موجهة أساسا إلى الشباب تخص ثلاث فئات: الأولى تعني الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 سنة والثانية تستهدف المراهقين ما بين 16 و18 سنة وأخرى تعني الواعدين الذين تتعدى أعمارهم 18 سنة.

من جهتها، ستكون جائزة الشريط المرسوم موجهة إلى المهتمين ومبدعي هذا النوع من الفن بمن فيهم الرسامون الأجانب مع اشتراط أن تكون الأعمال المتقدمة للجائزة حديثة ما بين سنتين 2016/ و2017 واستنادا إلى موقع المهرجان دائما، فإن اللجنة المعنية حددت منتصف الشهر الحالي كآخر أجل لاستقبال الأعمال المتسابقة.

وقد رصدت للفائزين في المسابقات جوائز مالية تتراوح ما بين 50000 و200000 دج، إلى جانب عرض الأعمال الفائزة خلال الأيام المخصصة للقصص المصورة بالجزائر العاصمة. المهرجان الذي سيجمع عشاق الفن التاسع برياض الفتح ينتظر أيضا أن يشهد إلى جانب العروض تنظيم ورشات ودورات تكوينية تجمع بين المبدعين الشباب وفنانين ذوي خبرة قادمين من فرنسا وأنغولا وكندا..