لجأت العديد من العائلات التي فضلت برمجت عطلتها في شهر سبتمبر إلى إلغاء حجوزاتها في الفنادق والمنازل بسبب أمطار الخريف التي تسببت في تغير مفاجئ لحالة الطقس وحرمت الكثير من المصطافين من مداعبة أمواج البحر.
وبالرغم من انهيار أسعار إيجار الفنادق والمنازل التي تراجعت بـ70 بالمائة، إلا أن الأمطار الطوفانية التي تسببت في حوادث بالجملة وفيضانات في العديد من الولايات الشرقية أفسدت عطلت الكثير من العائلات التي فضلت العودة الى منازلها خوفا من مياه الأمطار التي اقتحمت وتسربت إلى الكثير من المنازل.
ومن جهتها أكدت العديد من الوكالات السياحية للشروق أن الكثير من العائلات ألغت حجوزاتها بسبب تغير الطقس المفاجئ وانخفاض درجات الحرارة رغم انهيار أسعار الإيجار، وما تسبب في هذه الظاهرة هو تأكيد مصالح الأرصاد الجوية استمرار تغير الطقس لأزيد من أسبوع، حيث انتقل من الولايات الشرقية إلى الولايات الشمالية والغربية.
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عائلات ألغت حجوزاتها رغم انهيار أسعار الإيجار
أمطار الخريف تفسد عطلة الجزائريين
ق.م
لجأت العديد من العائلات التي فضلت برمجت عطلتها في شهر سبتمبر إلى إلغاء حجوزاتها في الفنادق والمنازل بسبب أمطار الخريف التي تسببت في تغير مفاجئ لحالة الطقس وحرمت الكثير من المصطافين من مداعبة أمواج البحر.
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وبالرغم من انهيار أسعار إيجار الفنادق والمنازل التي تراجعت بـ70 بالمائة، إلا أن الأمطار الطوفانية التي تسببت في حوادث بالجملة وفيضانات في العديد من الولايات الشرقية أفسدت عطلت الكثير من العائلات التي فضلت العودة الى منازلها خوفا من مياه الأمطار التي اقتحمت وتسربت إلى الكثير من المنازل.
ومن جهتها أكدت العديد من الوكالات السياحية للشروق أن الكثير من العائلات ألغت حجوزاتها بسبب تغير الطقس المفاجئ وانخفاض درجات الحرارة رغم انهيار أسعار الإيجار، وما تسبب في هذه الظاهرة هو تأكيد مصالح الأرصاد الجوية استمرار تغير الطقس لأزيد من أسبوع، حيث انتقل من الولايات الشرقية إلى الولايات الشمالية والغربية.