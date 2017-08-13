مساهل يترأس دورة الحوار العربي الياباني

يترأس وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الإثنين، بالقاهرة مناصفة مع نظيره الياباني، تارو كونو، أشغال الدورة الأولى للحوار السياسي العربي-الياباني، المقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية..

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الأحد، فإن "هذه الدورة التي تعتبر آلية جديدة ستبحث عددا من القضايا والأزمات في المنطقة العربية وشرق آسيا وقضايا مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دراسة سبل ووسائل الدفع بالتعاون العربي في المجال الثقافي والتعليمي".

وأشار البيان إلى أنه "سيكون لمساهل على هامش أشغال هذه الدورة لقاء ثنائي مع وزير الشؤون الخارجية الياباني يتمحور حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية".