فقد الإعصار إيرما بعض قوته في اجتياحه لجنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، الأحد، لكن الأرصاد الجوية حذرت من أنه سيظل عاصفة قوية بعدما غمرت المياه شوارع ميامي وانقطعت الكهرباء عن نحو مليوني منزل وشركة.
وشعر كل جنوب فلوريدا بوطأة العاصفة التي تزحف نحو الشاطئ ولقي شخص واحد على الأقل حتفه واضطرت امرأة لوضع حملها كما تمايلت الأبراج بفعل الرياح واقتلعت أشجار.
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن أقصى سرعة للرياح المصاحبة للإعصار سجلت 195 كيلومتراً في الساعة، وقلل المركز شدته إلى الفئة الثالثة على مقياس الأعاصير.
وأمكن رؤية أمواج من مياه البحر بين الأبراج الإدارية في مدينة ميامي.
وقال المركز الوطني للأعاصير، إن الإعصار خلف دماراً كارثياً على ساحل شمال كوبا.
وإيرما واحد من أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق وقد تسبب في مقتل 28 شخصاً في منطقة الكاريبي واجتاح كوبا بأمواج بلغ ارتفاعها 11 متراً في وقت سابق الأحد.
ويقع مركز الإعصار على بعد 48 كيلومتراً جنوبي مدينة نيبولس ويتوقع أن يتحرك على امتداد أو فوق الساحل الغربي للولاية خلال الظهر والمساء.
وأصدرت السلطات أوامر لنحو 6.5 مليون شخص وهم تقريباً ثلث سكان فلوريدا بالخروج من جنوب الولاية.
وقال ريك سكوت حاكم فلوريدا في مؤتمر صحفي: "هذا موضع يهدد الحياة".
وقد يتسبب إيرما في كارثة طبيعية تلحق أضراراً بمليارات الدولارات في فلوريدا ثالث أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان وهي مركز سياحي رئيسي يمثل اقتصادها نحو خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ومن المتوقع أن يعطل الإعصار السياحة المزدهرة في فلوريدا التي تسجل أكثر من مائة مليار دولار سنوياً وذلك قبل شهور قليلة من ذروة الموسم بالشتاء.
وقالت شركة "باور آند لايت" للكهرباء وغيرها من شركات المرافق، إن الكهرباء انقطعت عن نحو مليوني منزل وشركة في فوريدا.
أبنية ميامي تتمايل والمياه تملئ الشوارع
تسبب الإعصار في سقوط رافعة واحدة على الأقل وهز الأبنية العالية في ميامي التي تبعد نحو 160 كيلومتراً عن مركز العاصفة.
وقال ديمي لاماس الذي يملك مطعماً في ميامي: "شعرنا أن المبنى يرقص طول الوقت".
وتابع مشيراً إلى البرج المؤلف من 35 طابقاً "كنا أشبه بركاب سفينة".
وجاء الإعصار إيرما بعد أيام فقط من الإعصار هارفي الذي سجل مستويات أمطار قياسية في تكساس مما تسبب في فيضانات لم يسبق لها مثيل وفي مقتل 60 شخصاً على الأقل وألحق أضراراً بالممتلكات قدرت قيمتها بنحو 180 مليار دولار.
ويستمر موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي ثلاثة أشهر أخرى إلى نوفمبر.
وبمتابعة الأنماط السابقة يتوقع أن يمتد إيرما على الساحل الغربي لفلوريدا وأن يضرب الولاية.
وقال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفياً إلى حكام ولايات ألاباما وجورجيا وساوث كارولاينا وتنيسي، الأحد، وإنه أعلن بورتوريكو التي ضربها الإعصار منطقة كوارث.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1سلسلة اعتقالات ضد دعاة بارزين في السعودية
2الإنتربول تشطب القرضاوي من قائمة المطلوبين
3نقل مقر "العربية" إلى الرياض.. وتخفيض ميزانيتها إلى النصف!
4الجبير: نريد وضوحا وجدية من قطر ووقف دعم الإرهاب
5مساهل يترأس دورة الحوار العربي الياباني
Français English
الرأي
صالح عوض
لماذا تكره فرنسا المكتبات
سلطان بركاني
الدّخول المدرسيّ والمظاهر المزرية!
أبو بكر خالد سعد الله
أين ابن حمزة الجزائري ومحمد بن قادة؟!
جمال لعلامي
تمرميدة..!
قادة بن عمار
ارحموا "تاريخ" الأفلان !
مصطفى فرحات
حذف البسملة.. "توبة" الحكومة من الشعب؟
عمار يزلي
طب... بـ "ذيل"
جمال لعلامي
فاصل ونواصل!
عبد الناصر
صورة "سيلفي" أمام رقم "105 مليار دولار"
حبيب راشدين
اقتصاد "غير تقليدي" يديره العقل السياسي
الفيديو
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
أبنية ميامي تتمايل والمياه تغمر شوارعها
إعصار إيرما يضرب فلوريدا
رويترز - الشروق أونلاين
فقد الإعصار إيرما بعض قوته في اجتياحه لجنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، الأحد، لكن الأرصاد الجوية حذرت من أنه سيظل عاصفة قوية بعدما غمرت المياه شوارع ميامي وانقطعت الكهرباء عن نحو مليوني منزل وشركة.
تغطيات ذات صلة
إعصار إيرما يضرب فلوريدا
مساهل يترأس دورة الحوار العربي الياباني
سلسلة اعتقالات ضد دعاة بارزين في السعودية
أردوغان يدعو العالم الإسلامي إلى التعاون لإنقاذ مسلمي أراكان
الإنتربول تشطب القرضاوي من قائمة المطلوبين
وشعر كل جنوب فلوريدا بوطأة العاصفة التي تزحف نحو الشاطئ ولقي شخص واحد على الأقل حتفه واضطرت امرأة لوضع حملها كما تمايلت الأبراج بفعل الرياح واقتلعت أشجار.
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن أقصى سرعة للرياح المصاحبة للإعصار سجلت 195 كيلومتراً في الساعة، وقلل المركز شدته إلى الفئة الثالثة على مقياس الأعاصير.
وأمكن رؤية أمواج من مياه البحر بين الأبراج الإدارية في مدينة ميامي.
وقال المركز الوطني للأعاصير، إن الإعصار خلف دماراً كارثياً على ساحل شمال كوبا.
وإيرما واحد من أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق وقد تسبب في مقتل 28 شخصاً في منطقة الكاريبي واجتاح كوبا بأمواج بلغ ارتفاعها 11 متراً في وقت سابق الأحد.
ويقع مركز الإعصار على بعد 48 كيلومتراً جنوبي مدينة نيبولس ويتوقع أن يتحرك على امتداد أو فوق الساحل الغربي للولاية خلال الظهر والمساء.
وأصدرت السلطات أوامر لنحو 6.5 مليون شخص وهم تقريباً ثلث سكان فلوريدا بالخروج من جنوب الولاية.
وقال ريك سكوت حاكم فلوريدا في مؤتمر صحفي: "هذا موضع يهدد الحياة".
وقد يتسبب إيرما في كارثة طبيعية تلحق أضراراً بمليارات الدولارات في فلوريدا ثالث أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان وهي مركز سياحي رئيسي يمثل اقتصادها نحو خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ومن المتوقع أن يعطل الإعصار السياحة المزدهرة في فلوريدا التي تسجل أكثر من مائة مليار دولار سنوياً وذلك قبل شهور قليلة من ذروة الموسم بالشتاء.
وقالت شركة "باور آند لايت" للكهرباء وغيرها من شركات المرافق، إن الكهرباء انقطعت عن نحو مليوني منزل وشركة في فوريدا.
أبنية ميامي تتمايل والمياه تملئ الشوارع
تسبب الإعصار في سقوط رافعة واحدة على الأقل وهز الأبنية العالية في ميامي التي تبعد نحو 160 كيلومتراً عن مركز العاصفة.
وقال ديمي لاماس الذي يملك مطعماً في ميامي: "شعرنا أن المبنى يرقص طول الوقت".
وتابع مشيراً إلى البرج المؤلف من 35 طابقاً "كنا أشبه بركاب سفينة".
وجاء الإعصار إيرما بعد أيام فقط من الإعصار هارفي الذي سجل مستويات أمطار قياسية في تكساس مما تسبب في فيضانات لم يسبق لها مثيل وفي مقتل 60 شخصاً على الأقل وألحق أضراراً بالممتلكات قدرت قيمتها بنحو 180 مليار دولار.
ويستمر موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي ثلاثة أشهر أخرى إلى نوفمبر.
وبمتابعة الأنماط السابقة يتوقع أن يمتد إيرما على الساحل الغربي لفلوريدا وأن يضرب الولاية.
وقال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفياً إلى حكام ولايات ألاباما وجورجيا وساوث كارولاينا وتنيسي، الأحد، وإنه أعلن بورتوريكو التي ضربها الإعصار منطقة كوارث.