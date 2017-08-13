أعلنت دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع الكويتية، إطلاق مسابقتها الأدبية للعامين (2018- 2019)، بعد اعتماد موضوعات المسابقة بفرعيها العلمي والأدبي.
أعلنت دار سعاد الصباح عن إطلاق مسابقتها السنوي للإبداع الأدبي والعلمي للموسم الجديد، حيث تستعد الدار لاستقبال ترشيحات الأعمال المخصصة لسنتي 2018/2019
وحسب مدير دار سعاد الصباح، علي المسعودي، فإن "المسابقة التي انطلقت في منتصف الثمانينيات، تهدف إلى تشجيع الكتّاب المبدعين من الشباب الذين يعانون التهميش الفكري والثقافي؛ جراء عدم وجود راعٍ وموجِّه لطاقاتهم الكامنة والظاهرة". وأضاف المتحدث في تصريحات نقلتها صحف عربية أن "المسابقة تضم أربعة فروع في جائزة عبد الله مبارك الصباح للإبداع العلمي، وأربعة فروع أخرى في جائزة سعاد الصباح للإبداع الفكري والأدبي"، مؤكدا أن "الموضوعات راعت ما يواكب العصر ويهم عامة الناس، ويسلط الضوء على تاريخ الكويت القديم والحديث ومعالم نهضتها الشاملة، وذلك من خلال الأبحاث المطروحة في مسابقة الشيخ عبد الله المبارك الصباح للإبداع العلمي"
مسابقة سعاد الصباح للإبداع الأدبي والفكري تضم عدة فروع وموضوعات حول علم العروض ومسائله و"السينما الكويتية.. النشأة والمحاولات" وأفضل مجموعة قصصية وأفضل مجموعة شعرية.
واشترطت الجائزة أن يكون المتقدم عربيا لم يتجاوز 35 عاماً، وألا يكون موضوعه قد طبع في كتاب أو فاز بمسابقة أخرى، وأن يحمل ترقيماً دوليا من جهة ثقافية معتمدة، ولا تقبل الموضوعات المعتمدة على معلومات الإنترنت ما لم يشر صاحبها إلى المصدر.
للإشارة، تعتبر مسابقات سعاد الصباح الأطول عمراً عربيا، امتدت إلى أكثر من 30 عاماً.
وقد سبق أن توجت مسابقة سعاد الصباح عدة أسماء جزائرية في مختلف فروعها الإبداعية خاصة في الشعر والقصة.
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تعتبر الأطول عمرا في العالم العربي
مسابقة سعاد الصباح تعلن عن بدء تلقي الترشيحات
زهية. م / وكالات
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
أعلنت دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع الكويتية، إطلاق مسابقتها الأدبية للعامين (2018- 2019)، بعد اعتماد موضوعات المسابقة بفرعيها العلمي والأدبي.
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أعلنت دار سعاد الصباح عن إطلاق مسابقتها السنوي للإبداع الأدبي والعلمي للموسم الجديد، حيث تستعد الدار لاستقبال ترشيحات الأعمال المخصصة لسنتي 2018/2019
وحسب مدير دار سعاد الصباح، علي المسعودي، فإن "المسابقة التي انطلقت في منتصف الثمانينيات، تهدف إلى تشجيع الكتّاب المبدعين من الشباب الذين يعانون التهميش الفكري والثقافي؛ جراء عدم وجود راعٍ وموجِّه لطاقاتهم الكامنة والظاهرة". وأضاف المتحدث في تصريحات نقلتها صحف عربية أن "المسابقة تضم أربعة فروع في جائزة عبد الله مبارك الصباح للإبداع العلمي، وأربعة فروع أخرى في جائزة سعاد الصباح للإبداع الفكري والأدبي"، مؤكدا أن "الموضوعات راعت ما يواكب العصر ويهم عامة الناس، ويسلط الضوء على تاريخ الكويت القديم والحديث ومعالم نهضتها الشاملة، وذلك من خلال الأبحاث المطروحة في مسابقة الشيخ عبد الله المبارك الصباح للإبداع العلمي"
مسابقة سعاد الصباح للإبداع الأدبي والفكري تضم عدة فروع وموضوعات حول علم العروض ومسائله و"السينما الكويتية.. النشأة والمحاولات" وأفضل مجموعة قصصية وأفضل مجموعة شعرية.
واشترطت الجائزة أن يكون المتقدم عربيا لم يتجاوز 35 عاماً، وألا يكون موضوعه قد طبع في كتاب أو فاز بمسابقة أخرى، وأن يحمل ترقيماً دوليا من جهة ثقافية معتمدة، ولا تقبل الموضوعات المعتمدة على معلومات الإنترنت ما لم يشر صاحبها إلى المصدر.
للإشارة، تعتبر مسابقات سعاد الصباح الأطول عمراً عربيا، امتدت إلى أكثر من 30 عاماً.
وقد سبق أن توجت مسابقة سعاد الصباح عدة أسماء جزائرية في مختلف فروعها الإبداعية خاصة في الشعر والقصة.