ضبط 19 مهربا بتمنراست وعين قزام توقيف 4 عناصر دعم للإرهاب ببرج باجي مختار

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، الأحد، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار، حسبما ذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام (19) مهربا وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع ومعدات للتنقيب عن الذهب، في حين أوقفت مفرزة أخرى بغرداية، تسعة (09) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

وبتلمسان، أوقف عناصر الدرك الوطني تاجري (02) مخدرات كانا على متن شاحنة وبحوزتهما (40) كيلوغرام من الكيف المعالج.