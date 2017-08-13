طالبت برحيل رئيسي مصلحة الموظفين والامتحانات والمسابقات "كناباست" تقرر الدخول في إضراب الأحد المقبل بالمسيلة

قرر فرع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية بولاية المسيلة، الدخول في إضراب لمدة يوم واحد ابتداءً من الأحد المقبل الموافق لـ17 سبتمبر متجدد آليا، كما طالبت النقابة بضرورة رحيل رئيسي مصلحة الموظفين ومصلحة الامتحانات والمسابقات من منصبيهما، مناشدين الوالي التدخل لدى الوزارة من أجل وضع حد لما وصفه بيان المجلس الولائي المنعقد بتاريخ 9 سبتمبر الحالي بـ"المهزلة وعدم استقرار القطاع واختيار الكفاءات لتسيير ولاية بحجم المسيلة".

ووصف البيان الذي تحوز "الشروق" نسخة منه الدخول المدرسي الحالي بالكارثي، خاصة فيما يتعلق بالجانب البيداغوجي، حيث وجد العديد من الأساتذة معينين في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم رغم الأقدمية في المهنية، إضافة إلى نقص في التأطير الإداري والتجهيز.

كما خلصت دورة المجلس الولائي المنعقدة مؤخرا ـ حسب ذات البيان ـ إلى عدة نقاط ومطالب على رأسها التعجيل بتسوية وضعية الأساتذة خارج الحركة والذين مسهم التقليص المجحف، مما نتج عنه عدم استلام مقررات التعيين وإعطاء توضيحات حول التعديلات الإدارية مع ضرورة التنسيق بين الإدارة واللجنة المتساوية الأعضاء ودراسة جميع طلبات التحويل المتبقية وعلى ضرورة اطلاع النقابة على وضعيات الدخول المدرسي والتسوية النهائية لأساتذة الشعب التقنية وتثبيتهم في القطاع، خاصة في ظل وجود من تجاوز 7 سنوات دون ترسيم رغم التعليمات الوزارية التي تنص على تثبيتهم.

كما طالبت "كناباست" بإيجاد حل جذري لمشكلة التأطير والتجهيز للمؤسسات التربوية على مستوى الولاية واحترام قرارات مجالس الأقسام فيما يتعلق بالإعادة للأقسام النهائية والإسراع في صرف المخلفات المالية العالقة للأساتذة، على غرار الترقيات والدرجات وتأطير الامتحانات الرسمية وتصحيح البكالوريا وغيرها.