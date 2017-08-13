صيانة معقدة أثرّت في تشغيل الخدمة الأحد "جازي" تعلن لمشتركيها عن عودة خدمة "فليكسي"

يعلم متعامل الهاتف النقال "جازي"، كافة مشتركيه، أن خدمة الشحن الإلكتروني "فليكسي" عادت إلى حالتها الطبيعية، وتعتذر لدى زبائنها عن الإضطراب الذي حدث الأحد بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.

وتعمل"جازي" حاليا على تحديث كبير لأنظمتها التكنولوجية كجزء من جهودها المستمرة لتحسين خدمة الزبائن، وتشمل هذه التحولات عمليات صيانة معقدة أثرت في تشغيل خدمة الفليكسي.

وكانت جازي قد أبلغت على الفور زبائنها وشركائها بالمشكل، وتشكرهم على تفهمهم وثقتهم.