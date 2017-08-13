اقتناء 17 قطارا قبل نهاية السنة.. زعلان: الأزمة المالية لن تجمّد مشاريع النقل والأشغال العمومية

قال، أمس، وزير النقل والأشغال العمومية إن المديرية العامة للسكك الحديدية ستقتني 17 قطارا قبل نهاية السنة، إضافة إلى قاطرات و380 عربة خاصة بنقل الفوسفات والسلع، مضيفا في ذات السياق، أن شبكة السكك الحديدية التي أنجزت مؤخرا ستخصص لها هذه القطارات، وأكد عبد الغني زعلان لدى نزوله إلى ولاية الجلفة في إطار زيارة عمل وتفقد، أن هذه القطارات كانت مبرمجة للاستيراد قبل ثلاث سنوات بأمر من رئيس الجمهورية.

وفي موضوع آخر، قال زعلان إن الطريق العابر للصحراء به 2400 كيلومتر إلى غاية عين قزام، مؤكدا أن هناك مسافة 40 كيلومترا في الشطر الرابط بين الجلفة والأغواط تعرف تأخرا وتباطؤا في الأشغال، مضيفا أنه اتخذ الإجراءات اللازمة وستتبع بزيارات وضبط برنامج خاص قصد استكمال هذا المشروع لكونه يحصد حوادث مرور مميتة، وأعطى وزير النقل إحصائيات حول حوادث المرور حيث أكد أن الشطر يحصد كل يوم حادث مرور، كما أثنى على عمل شركة كوسيدار التي بها إطارات محلية نجحت في المنافسة.

وقال وزير النقل في ندوة صحفية على هامش الزيارة، إن سياسة التقشف لم تؤثر على قطاع النقل ولا قطاع الأشغال العمومية حسبه، مؤكدا أن جميع المشاريع الكبرى تم إنجازها وأخرى في طريق الإنجاز ولم يمسها التجميد على غرار مشاريع السكة الحديدية التي وصلت إلى رقم كبير، حيث يوجد في الجزائر 4 آلاف كيلومتر من شبكة السكك الحديدية و2300 كيلومتر في طور الإنجاز وشبكة الطرقات والمطارات.