اشترطت الفصل بين القوائم الوطنية والمحلية الداخلية ترخص للتحالفات في المحليات

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، الترخيص للأحزاب بدخول الانتخابات المحلية في تحالفات وطنية أو محلية في خطوة لتجاوز عجز بعض التشكيلات عن دخول السباق بسبب النسبة الإقصائية.

وأكد بيان للوزارة أنه "في حال تشكيل تحالف بين حزبين فأكثر، يؤسس هذا التحالف من طرف المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية المشاركة ويكون هذا التحالف ذو طابع وطني".

وأوضحت أن "يمكن لهذه الأحزاب السياسية المشكلة للتحالف من تقديم قوائم مرشحين بصفة انفرادية، ويكون ذلك على مستوى الدوائر الانتخابية التابعة لنفس الولاية (سواء كانت بلدية أو ولائية) التي لم تشارك فيها باسم التحالف الوطني".

وأكدت الوزارة أنه لا يمكن "أن نجد في نفس الولاية بجميع بلدياتها قوائم مرشحين للتحالف الوطني، وقوائم أخرى مقدمة بصفة انفرادية من الأحزاب المشكلة له".

ودعت إدارة نور الدين بدوي، مسؤولي الأحزاب المشكلة للتحالفات بتقديم وثائق ثبوتية له قبل إيداع القوائم الإنتخابية.