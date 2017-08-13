توقيف 39 شخصا تورطوا في 15 جريمة قتل خلال شهر

عالجت مصالح الأمن 15 قضية قتل خلال شهر جويلية الماضي، وتم توقيف 39 شخصا مشتبها بتورطهم في هذه الجرائم، فيما أسفرت التحقيقات أن معظم الأسباب تعود إلى شجارات واستفزازات بين الضحية والجاني وكذا الخلافات العائلية.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن، أنه في إطار جهود مصالح الشرطة للتصدي لكل أشكال الإجرام، تمكنت مصالح الشرطة القضائية خلال شهر جويلية الماضي من معالجة 15 قضية متعلقة بالقتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، حيث تم في هذا الشأن توقيف 39 مشتبها فيهم ما بين فاعل رئيسي وشريك، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

كما أسفرت التحريات المنجزة من قبل عناصر الضبطية القضائية بأن السبب الرئيسي لارتكاب هذه الجرائم يعود إلى الشجارات والاستفزازات، حيث سجلت لوحدها 12 حالة من هذا النوع من العدد الإجمالي للجرائ ، بما يعادل نسبة 80%.