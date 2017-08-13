عالجت مصالح الأمن 15 قضية قتل خلال شهر جويلية الماضي، وتم توقيف 39 شخصا مشتبها بتورطهم في هذه الجرائم، فيما أسفرت التحقيقات أن معظم الأسباب تعود إلى شجارات واستفزازات بين الضحية والجاني وكذا الخلافات العائلية.
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن، أنه في إطار جهود مصالح الشرطة للتصدي لكل أشكال الإجرام، تمكنت مصالح الشرطة القضائية خلال شهر جويلية الماضي من معالجة 15 قضية متعلقة بالقتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، حيث تم في هذا الشأن توقيف 39 مشتبها فيهم ما بين فاعل رئيسي وشريك، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
كما أسفرت التحريات المنجزة من قبل عناصر الضبطية القضائية بأن السبب الرئيسي لارتكاب هذه الجرائم يعود إلى الشجارات والاستفزازات، حيث سجلت لوحدها 12 حالة من هذا النوع من العدد الإجمالي للجرائ ، بما يعادل نسبة 80%.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1حكومة أويحيى تحضر لإنجاز 50 منطقة صناعية
2غلام الله: البسملة مجرد عنوان يمكن حذفه
3اعتماد "الطريقة التقليدية" في تدريس تلاميذ "الجيل الثاني"
4منظمة حماية المستهلك ونقابة البياطرة تطالبان بنتائج التحقيقات
5أدهشني نحناح بتسامحه الزائد.. وجنازته كانت تشبه جنازة البشير الإبراهيمي!
Français English
الرأي
صالح عوض
لماذا تكره فرنسا المكتبات
سلطان بركاني
الدّخول المدرسيّ والمظاهر المزرية!
أبو بكر خالد سعد الله
أين ابن حمزة الجزائري ومحمد بن قادة؟!
جمال لعلامي
تمرميدة..!
قادة بن عمار
ارحموا "تاريخ" الأفلان !
مصطفى فرحات
حذف البسملة.. "توبة" الحكومة من الشعب؟
عمار يزلي
طب... بـ "ذيل"
جمال لعلامي
فاصل ونواصل!
عبد الناصر
صورة "سيلفي" أمام رقم "105 مليار دولار"
حبيب راشدين
اقتصاد "غير تقليدي" يديره العقل السياسي
الفيديو
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
توقيف 39 شخصا تورطوا في 15 جريمة قتل خلال شهر
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
عالجت مصالح الأمن 15 قضية قتل خلال شهر جويلية الماضي، وتم توقيف 39 شخصا مشتبها بتورطهم في هذه الجرائم، فيما أسفرت التحقيقات أن معظم الأسباب تعود إلى شجارات واستفزازات بين الضحية والجاني وكذا الخلافات العائلية.
تغطيات ذات صلة
توقيف 39 شخصا تورطوا في 15 جريمة قتل خلال شهر
مشاريع 90 ألف مسكن "عدل" في حالة توقف
هذه هي تشكيلة المجلس الإسلامي الأعلى الجديدة
توظيف 2000 مكون لتعويض المحالين على التقاعد في قطاع التكوين
مادورو يبحث في الجزائر الأزمة النفطية
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن، أنه في إطار جهود مصالح الشرطة للتصدي لكل أشكال الإجرام، تمكنت مصالح الشرطة القضائية خلال شهر جويلية الماضي من معالجة 15 قضية متعلقة بالقتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، حيث تم في هذا الشأن توقيف 39 مشتبها فيهم ما بين فاعل رئيسي وشريك، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
كما أسفرت التحريات المنجزة من قبل عناصر الضبطية القضائية بأن السبب الرئيسي لارتكاب هذه الجرائم يعود إلى الشجارات والاستفزازات، حيث سجلت لوحدها 12 حالة من هذا النوع من العدد الإجمالي للجرائ ، بما يعادل نسبة 80%.