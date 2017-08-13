سعد المجرد والشاب الدوزي أقوى المرشحين للمسابقة الشاب خالد .. الجزائري الوحيد في "الباما أواردز 2017"

فيما يتنافس العديد من فناني العالم والعرب على جائزة "الباما أواردز" 2017، أو ما يعرف بـ "Awards Music Apple Big"، رشحت إدارة المسابقة اسم الشاب خالد كفنان وحيد من الجزائر لنيل هذه الجائزة، وبذلك يحتاج "ملك الراي" إلى تصويت كثيف وهجوم على موقع المسابقة من محبيه لأجل الظفر بالجائزة.

وكانت المسابقة في دورتها الخاصة بسنة 2016، قد منحت جائزة أفضل فنانة صاعدة إلى الباربي كنزة مرسلي استلمتها ضمن حفل كبير بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد المجرد، وعلى الرغم من اعتقاله على ذمة قضيته الشهيرة، إلا أنه دخل في منافسة مع مواطنه الشاب الدوزي لنيل نفس الجائزة التي يتنافس عليها من مصر عمرو دياب وتامر حسني وشيرين.

يشار إلى أن حفل توزيع جوائز "الباما" سيقام في مدينة هامبورغ الألمانية، حسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية. ويدخل في المسابقة مجموعة من الفنانين من مختلف الدول العربية والعالمية. فبالإضافة إلى الجزائر ومصر والمغرب، يتنافس فنانون من إيطاليا، إندونيسيا، أرمينيا، باكستان، أوكرانيا، تركيا، جورجيا، ودول أخرى، على نيل الجائزة.