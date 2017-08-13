مسبوق يسلب فتاتين أموالهما في مقبرة بالعاصمة!

تمكنت مصالح الأمن منذ أيام من توقيف شاب في العقد الثاني من العمر، بعد شكوى قيدتها فتاتان تنحدران من ولاية تيزي وزو ضده، إثر قيامه رفقة صديقه بابتزازهما، وتهديدهما بسلاح أبيض من أجل الاستيلاء على هواتف نقالة ومبالغ مالية كانت بحوزتهما، خلال تواجدهما على مستوى مقبرة بالحراش.

الضحية أكدت رفقة صديقتها خلال استدعائهما من قبل المحكمة الإثنين، أن المتهم وبمجرد اكتشاف أنهما غريبتان عن العاصمة، حاول بكل الطرق تتبع أثرهما إلى غاية دخولهما المقبرة، من أجل طلب المساعدة في إسعاف صديقتها التي كانت مريضة جدا، ليقوم المتهم باستغلال الفرصة وخلو المكان من الناس، حيث سلبهما كل ما يملكانه تحت طائلة التهديد، ولم تشفع توسلاتهما له بترك مبلغ صغير من أجل ركوب سيارة أجرة للذهاب إلى المستشفى.

المتهم دخل في نوبة بكاء شديدة خلال سماع أقوال الضحية، وأكد أنه لا يعرفها هي وصديقتها، بحكم تواجده يوم الوقائع بسوق بوفاريك للخضر، ولم يتنقل إلى العاصمة منذ فترة طويلة، وأمام ذلك طالبت الضحية بمبلغ 50 ألف دج كتعويض مادي عن الضرر اللاحق بهما، فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، و100 ألف دج غرامة مالية للمتهم.