استقبل وزير التجارة محمد بن مرادي، الإثنين، بمقر وزارة التجارة باسكال فيرارا سفير دولة ايطاليا بالجزائر، وناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية ذات البعد المحلي والإقليمي والدولي التي تجمعهما.
وأكد الوزير خلال حديثه على الرهانات الاقتصادية التي ترفعها الجزائر للرقي بالاقتصاد الوطني وتطويره دون الإخلال باتفاقات الشراكة مع دولة إيطاليا التي هي عضو في دول الإتحاد الأوروبي أو غيره من الشركاء، منوها بالعلاقات المتينة التي تربط الجزائر مع الدول الأوروبية وحجم التبادلات، خاصة دولة إيطاليا التي تحتل مرتبة الزبون رقم واحد بالنسبة للجزائر، داعيا الشريك الإيطالي بضرورة مواصلة الشراكة والاستثمار في ظل المناخ الاستثماري الذي توفره الجزائر، مقدما العديد من نماذج الشراكة الناجحة، مذكرا بأن أولويات الحكومة هي التنمية والترقية الاقتصادية ورفع حصة الصادرات خارج المحروقات.
كما تناول السفير الإيطالي العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدا أن بلده سيحافظ على مكانته التجارية لدى الجزائر واستعداده لشراكة حقيقية في اتجاه السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الجزائر، مبديا استعداده لإيجاد قاعدة شراكة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساسي التكوين ونقل التكنولوجيا في عدة ميادين، كما ابرز السفير على أن أولى خطوة في هذا الاتجاه قد تمت بتأسيس نادي الأعمال الإيطالي الذي سيكون همزة وصل بين المستثمرين الإيطاليين ونظرائهم الجزائريين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1حكومة أويحيى تحضر لإنجاز 50 منطقة صناعية
2غلام الله: البسملة مجرد عنوان يمكن حذفه
3اعتماد "الطريقة التقليدية" في تدريس تلاميذ "الجيل الثاني"
4منظمة حماية المستهلك ونقابة البياطرة تطالبان بنتائج التحقيقات
5أدهشني نحناح بتسامحه الزائد.. وجنازته كانت تشبه جنازة البشير الإبراهيمي!
Français English
الرأي
صالح عوض
في العراق مازال التخلاط الأمريكي
سلطان بركاني
الدّخول المدرسيّ والمظاهر المزرية!
أبو بكر خالد سعد الله
أين ابن حمزة الجزائري ومحمد بن قادة؟!
جمال لعلامي
تمرميدة..!
قادة بن عمار
ارحموا "تاريخ" الأفلان !
صالح عوض
لماذا تكره فرنسا المكتبات
مصطفى فرحات
حذف البسملة.. "توبة" الحكومة من الشعب؟
عمار يزلي
طب... بـ "ذيل"
جمال لعلامي
فاصل ونواصل!
عبد الناصر
صورة "سيلفي" أمام رقم "105 مليار دولار"
الفيديو
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
وزير التجارة يتباحث مع السفير الإيطالي سبل الشراكة
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
استقبل وزير التجارة محمد بن مرادي، الإثنين، بمقر وزارة التجارة باسكال فيرارا سفير دولة ايطاليا بالجزائر، وناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية ذات البعد المحلي والإقليمي والدولي التي تجمعهما.
تغطيات ذات صلة
وزير التجارة يتباحث مع السفير الإيطالي سبل الشراكة
توقيف 39 شخصا تورطوا في 15 جريمة قتل خلال شهر
الداخلية ترخص للتحالفات في المحليات
مشاريع 90 ألف مسكن "عدل" في حالة توقف
هذه هي تشكيلة المجلس الإسلامي الأعلى الجديدة
وأكد الوزير خلال حديثه على الرهانات الاقتصادية التي ترفعها الجزائر للرقي بالاقتصاد الوطني وتطويره دون الإخلال باتفاقات الشراكة مع دولة إيطاليا التي هي عضو في دول الإتحاد الأوروبي أو غيره من الشركاء، منوها بالعلاقات المتينة التي تربط الجزائر مع الدول الأوروبية وحجم التبادلات، خاصة دولة إيطاليا التي تحتل مرتبة الزبون رقم واحد بالنسبة للجزائر، داعيا الشريك الإيطالي بضرورة مواصلة الشراكة والاستثمار في ظل المناخ الاستثماري الذي توفره الجزائر، مقدما العديد من نماذج الشراكة الناجحة، مذكرا بأن أولويات الحكومة هي التنمية والترقية الاقتصادية ورفع حصة الصادرات خارج المحروقات.
كما تناول السفير الإيطالي العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدا أن بلده سيحافظ على مكانته التجارية لدى الجزائر واستعداده لشراكة حقيقية في اتجاه السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الجزائر، مبديا استعداده لإيجاد قاعدة شراكة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساسي التكوين ونقل التكنولوجيا في عدة ميادين، كما ابرز السفير على أن أولى خطوة في هذا الاتجاه قد تمت بتأسيس نادي الأعمال الإيطالي الذي سيكون همزة وصل بين المستثمرين الإيطاليين ونظرائهم الجزائريين.