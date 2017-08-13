وزير التجارة يتباحث مع السفير الإيطالي سبل الشراكة

استقبل وزير التجارة محمد بن مرادي، الإثنين، بمقر وزارة التجارة باسكال فيرارا سفير دولة ايطاليا بالجزائر، وناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية ذات البعد المحلي والإقليمي والدولي التي تجمعهما.

وأكد الوزير خلال حديثه على الرهانات الاقتصادية التي ترفعها الجزائر للرقي بالاقتصاد الوطني وتطويره دون الإخلال باتفاقات الشراكة مع دولة إيطاليا التي هي عضو في دول الإتحاد الأوروبي أو غيره من الشركاء، منوها بالعلاقات المتينة التي تربط الجزائر مع الدول الأوروبية وحجم التبادلات، خاصة دولة إيطاليا التي تحتل مرتبة الزبون رقم واحد بالنسبة للجزائر، داعيا الشريك الإيطالي بضرورة مواصلة الشراكة والاستثمار في ظل المناخ الاستثماري الذي توفره الجزائر، مقدما العديد من نماذج الشراكة الناجحة، مذكرا بأن أولويات الحكومة هي التنمية والترقية الاقتصادية ورفع حصة الصادرات خارج المحروقات.

كما تناول السفير الإيطالي العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدا أن بلده سيحافظ على مكانته التجارية لدى الجزائر واستعداده لشراكة حقيقية في اتجاه السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الجزائر، مبديا استعداده لإيجاد قاعدة شراكة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساسي التكوين ونقل التكنولوجيا في عدة ميادين، كما ابرز السفير على أن أولى خطوة في هذا الاتجاه قد تمت بتأسيس نادي الأعمال الإيطالي الذي سيكون همزة وصل بين المستثمرين الإيطاليين ونظرائهم الجزائريين.