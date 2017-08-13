تأخر التحاق تلاميذ اهرير بالدراسة بإيليزي

احتج الإثنين، أولياء تلاميذ قرية اهرير، ببلدية برج الحواس بولاية ايليزي، على خلفية عدم التحاق أبنائهم بالدراسة، وهم التلاميذ الذين يقيمون في داخلية متوسطة "ونكربي اخمدون" ببرج الحواس.

واعتبر هؤلاء أن سبب عدم فتح الداخلية يعود إلى عدم تحضير الداخلية من حيث التجهيزات المختلفة لاستقبال التلاميذ، وكذا بسبب مشكل غياب طباخ يتكفل بتحضير الوجبات المخصصة للمقيمين بالداخلية من تلاميذ اهرير والمناطق النائية الأخرى، وإلى ذلك طالب الأولياء بضرورة تدخل السلطات لفتح الداخلية للسماح للتلاميذ بالالتحاق بالدراسة التي تأخروا عنها لفترة تقارب الـ10 أيام.