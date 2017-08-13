طرح بعض أولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية ببلدية عين الحجر غرب البويرة مشكل غياب الإطعام والنقل المدرسيين فيها، ما حرم أبناءهم من الوجبات والالتحاق بمقاعد الدراسة رغم تطمينات مسؤولي القطاع بضمان السير الحسن وتوفير كل المرافق.
التلاميذ المتمدرسون بكل من المتوسطة والثانوية بعاصمة البلدية، من دوار أولاد عبد الله، لم يتمكنوا من الالتحاق بمقاعد دراستهم رغم مرور 3 أيام عن الدخول المدرسي، وذلك بسبب تعطل الحافلة الوحيدة التي تنقلهم وعجز مصالح البلدية عن توفير حافلة بديلة، في الوقت الذي تبعد فيه المتوسطة بـ 7 كيلومترات والثانوية بـ 15 كلم عن مقر سكنهم، وكذا انعدام النقل الخاص، فيما تنعدم خدمة الإطعام المدرسي بابتدائية حجار مرهون بسبب غياب المسيرين حسب الأولياء، ما حرم أبناءهم وجبات الإفطار رغم بعد المسافة بين المدرسة ومقر سكنهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل قصد توفير خدمة النقل والإطعام المدرسي لضمان تمدرس أبنائهم في أحسن الظروف حسب تطمينات المسؤولين.
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أغلبية التلاميذ لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة في البويرة
المؤسسات التعليمية بعين الحجر تعاني غياب الإطعام والنقل المدرسي
أحسن حراش
طرح بعض أولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية ببلدية عين الحجر غرب البويرة مشكل غياب الإطعام والنقل المدرسيين فيها، ما حرم أبناءهم من الوجبات والالتحاق بمقاعد الدراسة رغم تطمينات مسؤولي القطاع بضمان السير الحسن وتوفير كل المرافق.
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التلاميذ المتمدرسون بكل من المتوسطة والثانوية بعاصمة البلدية، من دوار أولاد عبد الله، لم يتمكنوا من الالتحاق بمقاعد دراستهم رغم مرور 3 أيام عن الدخول المدرسي، وذلك بسبب تعطل الحافلة الوحيدة التي تنقلهم وعجز مصالح البلدية عن توفير حافلة بديلة، في الوقت الذي تبعد فيه المتوسطة بـ 7 كيلومترات والثانوية بـ 15 كلم عن مقر سكنهم، وكذا انعدام النقل الخاص، فيما تنعدم خدمة الإطعام المدرسي بابتدائية حجار مرهون بسبب غياب المسيرين حسب الأولياء، ما حرم أبناءهم وجبات الإفطار رغم بعد المسافة بين المدرسة ومقر سكنهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل قصد توفير خدمة النقل والإطعام المدرسي لضمان تمدرس أبنائهم في أحسن الظروف حسب تطمينات المسؤولين.