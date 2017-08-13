أم لطفلين ضمن عصابة تستهدف سائقي سيارات الأجرة ببومرداس

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس ملف أم لطفلين وشريكيها على محكمة الجنايات لبرمجتها في إحدى دوراتها المقبلة للفصل في ملفهم المتعلق بالسرقة تحت طائلة التهديد بواسطة أسلحة نارية وبيضاء، والاعتداء بواسطة الضرب والجرح العمدي والتعذيب.

وحسب ملف القضية، فإنه وبتاريخ الوقائع، تقربت فتاة مرفوقة بشخص يبدو من ذوي الاحتياجات الخاصة من سائق سيارة أجرة من نوع "سامبول"، وطلبت منه نقلهما إلى منطقة تابعة إلى بلدية حمادي غرب ولاية بومرداس، وهو ما تم فعلا، وبينما هم في الطريق وبمسلك خال من المارة، أشهر شريك الفتاة الذي ادعى أنه معاق سلاحا ناريا وأمر السائق بالتوقف والترجل من السيارة، فيما كان شريكهم الثالث في انتظارهم بنفس المكان، حيث قاموا ثلاثتهم بتكبيل السائق واختطفوا السيارة ولاذوا بالفرار، لتباشر بعدها مصالح الأمن تحرياتها على خلفية البلاغ الذي تقدم به الضحية، ةتبين أن سائق سيارة أجرة آخر بدوره تعرض لسرقة سيارته من نفس العصابة.

وبعد تكثيف التحريات تم توقيف المتهمة وهي أم لطفلين كشفت عن هوية شركائها.