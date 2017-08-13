بن غبريط مطلوبة ببجاية

رغم انطلاق الموسم الدراسي الجديد، إلا أن تلاميذ ثانوية سيدي علي لبحر ببجاية لم يتمكنوا من الالتحاق بمقاعد دراستهم بسبب الصراع القائم منذ الموسم الدراسي الفارط بين مدير هذه الثانوية والأساتذة.

وهو الصراع الذي تحول إلى أشبه بحرب باردة حرم حتى التلاميذ من استلام كشوف نقاطهم للفصل الثالث من السنة الفارطة بعدما حول الطرفان التلاميذ إلى رهائن، أمام تحسر الأولياء الذين لم يفهموا في القضية شيئا، ورغم تدخل مديرية التربية للولاية إلا أنها لم تتمكن من حل الصراع القائم بين الطرفين في حين تمكنت من تسجيل التلاميذ حتى في ظل غياب كشوف الفصل الثالث في حين يفكر العديد من التلاميذ في تغيير الثانوية.

وحسب معلومات "الشروق"، فإن التلاميذ لم يتحصلوا حتى على جداول التوقيت، ونفس الشيء بالنسبة إلى الأساتذة لتتحول هذه الثانوية هذه الأيام إلى أشبه بحديقة عمومية يقصدها التلاميذ كل صباح قبل أن يغادروا خائبين بعدما تأجل الدخول المدرسي بهذه الثانوية إلى إشعار آخر في ظل استمرار حالة الاحتقان، ما يتطلب تدخل الوزيرة بن غبريط شخصيا.