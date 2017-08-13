تعيش بلدية السحاولة بالعاصمة أزمة حقيقية بسبب غياب المياه عن حنفيات سكان بعض الأحياء على غرار حي 1600 مسكن وكذا حي الروايس منذ أكثر من أسبوعين دون تحرك الجهات الرسمية .
وأكدت العائلات، في اتصال هاتفي مع "الشروق" تقطن بحي 1600 مسكن ببلدية السحاولة بالعاصمة، أن سكان الطوابق الخامسة فما فوق لم تصلهم المياه منذ أكثر من 5 أيام. وأضافت إحدى الساكنات أنهم يعيشون جحيما حقيقيا بسبب هذا المشكل الذي أرهق كاهلهم حيث يضطر السكان إلى شراء صهاريج المياه أو الاضطرار إلى جلب المياه من أحياء مجاورة .
وبخصوص حي الروايس، أكد أحد المواطنين أن المياه غابت عن حنفياتهم منذ أكثر من أسبوع دون تحرك الجهات الرسمية، مضيفين أنهم عند اتصالهم بالشركة الوصية أكدت لهم أنها لا علم لها بهذا الخلل الحاصل على مستوى البلدية والأحياء، وعليه طالبت العائلات بتدخل المسؤوليين من أجل حل المشكل بصفة نهائية، مهددين في ذات السياق بالخروج إلى الشارع في حال استمر الوضع .
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أحياء السحاولة بالعاصمة دون ماء منذ أسبوع
إ. بوخليف
تعيش بلدية السحاولة بالعاصمة أزمة حقيقية بسبب غياب المياه عن حنفيات سكان بعض الأحياء على غرار حي 1600 مسكن وكذا حي الروايس منذ أكثر من أسبوعين دون تحرك الجهات الرسمية .
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وأكدت العائلات، في اتصال هاتفي مع "الشروق" تقطن بحي 1600 مسكن ببلدية السحاولة بالعاصمة، أن سكان الطوابق الخامسة فما فوق لم تصلهم المياه منذ أكثر من 5 أيام. وأضافت إحدى الساكنات أنهم يعيشون جحيما حقيقيا بسبب هذا المشكل الذي أرهق كاهلهم حيث يضطر السكان إلى شراء صهاريج المياه أو الاضطرار إلى جلب المياه من أحياء مجاورة .
وبخصوص حي الروايس، أكد أحد المواطنين أن المياه غابت عن حنفياتهم منذ أكثر من أسبوع دون تحرك الجهات الرسمية، مضيفين أنهم عند اتصالهم بالشركة الوصية أكدت لهم أنها لا علم لها بهذا الخلل الحاصل على مستوى البلدية والأحياء، وعليه طالبت العائلات بتدخل المسؤوليين من أجل حل المشكل بصفة نهائية، مهددين في ذات السياق بالخروج إلى الشارع في حال استمر الوضع .