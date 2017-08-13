سجل الدخول المدرسي بابتدائية حسيبة بن بوعلي ببلدية إن أمناس ولاية إيليزي، دخولا أقل ما يمكن القول عنه بأنه كارثي، وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات، بحيث تفاجأ عشرات التلاميذ صباح الأحد، بانعدام الطاولات والكراسي.
تخص هذه الحالة، القسمين الجديدين اللذين استفادت منهما المدرسة، حيث بقي التلاميذ واقفين وجالسين على الأرضية، فيما يجلس المحظوظ في طاولة واحدة رفقة أربعة من زملائه، وفق الصور التي تحوزها الشروق اليومي، والتي لا تشرف المنظومة التربوية بتاتا، خاصة أن هذا يحدث في واحدة من أغنى بلديات الوطن، بميزانية تقدر بعشرات المليارات، فيما تشهد أقسام أخرى بذات المدرسة، مكيّفات هوائية معطلة وشبه معطلة، ما جعل التلاميذ يعانون من الحرارة الشديدة داخل حجرات التدريس، هذه الوضعية أثارت استياء أولياء التلاميذ، كما استنكر رئيس جمعية أولياء التلاميذ هذا الوضع، والذي وصفه بالكارثي وغير المقبول على الإطلاق، مؤكدا بأنه كان يحذر مرارا وتكرارا من الوصول إلى هذا الوضع، إذ يجد التلميذ نفسه يجلس على الأرض منذ أول يوم بالمدرسة، مطالبا بتدخل المسؤولين كل في اختصاصه، من أجل تحسين هذا الوضع، وتزويد المدرسة بالطاولات والكراسي، خاصة وأن هذا يعتبر من صلاحيات البلدية، والتي تقدر ميزانيتها بالملايير، وأضاف رئيس الجمعية للشروق اليومي، بأن مديرة المدرسة أكدت له بأنها قامت بمراسلة الجهات الرسمية، ولكن ذلك لم يجد.
كما تفاجأ مديرو المدارس الابتدائية ببلدية الدبداب بولاية إيليزي، بكيفية تسليم الحقيبة المدرسية لهذه السنة، والتي يتم تسليمها من طرف مصالح البلدية، بحيث أنه وبخلاف ما جرت عليه العادة، فقد تم تسليم الحقيبة المدرسية على شكل أدوات مبعثرة كلا على حدة، وهذا ما فاجأ المديرين والمعلمين، والذين بقوا في حيرة من أمرهم حول كيفية توزيع الأدوات من كراريس وأقلام على المحافظ المدرسية، فيما طالب آخرون بفتح تحقيق حول ما سمّوه بالفضيحة لهذه السنة، عندما استقبلوا أكواما من الأدوات عوض حقائب مدرسية جاهزة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1النابغة شعيب يتوقف عن الدراسة بسبب مرض غريب
2العثور على السيدة المختفية داخل حفرة للصرف الصحي بتبسة
3لص يخنق مريضة في قلب مستشفى قسنطينة
4تلميذة تقتل شقيقتها بخنجر بسبب الأدوات المدرسية
5"كناباست" تقرر الدخول في إضراب الأحد المقبل بالمسيلة
Français English
الرأي
سليم قلالة
دلالة أسبوع إلكتروني في الجامعة
جمال لعلامي
"الدوفيز".. والدينار بشلاغمو!
صالح عوض
في العراق مازال التخلاط الأمريكي
سلطان بركاني
الدّخول المدرسيّ والمظاهر المزرية!
أبو بكر خالد سعد الله
أين ابن حمزة الجزائري ومحمد بن قادة؟!
جمال لعلامي
تمرميدة..!
قادة بن عمار
ارحموا "تاريخ" الأفلان !
صالح عوض
لماذا تكره فرنسا المكتبات
مصطفى فرحات
حذف البسملة.. "توبة" الحكومة من الشعب؟
عمار يزلي
طب... بـ "ذيل"
الفيديو
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
يجلسون على الأرض وجمعية الأولياء تطالب بالتدخل
تلاميذ في أقسام من دون كراس وطاولات بابتدائية في إن أمناس
م.روابح
سجل الدخول المدرسي بابتدائية حسيبة بن بوعلي ببلدية إن أمناس ولاية إيليزي، دخولا أقل ما يمكن القول عنه بأنه كارثي، وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات، بحيث تفاجأ عشرات التلاميذ صباح الأحد، بانعدام الطاولات والكراسي.
تغطيات ذات صلة
تلاميذ في أقسام من دون كراس وطاولات بابتدائية في إن أمناس
عودة التلميذ محمد الأمين إلى حضن عائلته بسيدي بلعباس
أحياء السحاولة بالعاصمة دون ماء منذ أسبوع
بن غبريط مطلوبة ببجاية
الخضر تحافظ على أسعارها الملتهبة بعد أسبوعين من عيد الأضحى
تخص هذه الحالة، القسمين الجديدين اللذين استفادت منهما المدرسة، حيث بقي التلاميذ واقفين وجالسين على الأرضية، فيما يجلس المحظوظ في طاولة واحدة رفقة أربعة من زملائه، وفق الصور التي تحوزها الشروق اليومي، والتي لا تشرف المنظومة التربوية بتاتا، خاصة أن هذا يحدث في واحدة من أغنى بلديات الوطن، بميزانية تقدر بعشرات المليارات، فيما تشهد أقسام أخرى بذات المدرسة، مكيّفات هوائية معطلة وشبه معطلة، ما جعل التلاميذ يعانون من الحرارة الشديدة داخل حجرات التدريس، هذه الوضعية أثارت استياء أولياء التلاميذ، كما استنكر رئيس جمعية أولياء التلاميذ هذا الوضع، والذي وصفه بالكارثي وغير المقبول على الإطلاق، مؤكدا بأنه كان يحذر مرارا وتكرارا من الوصول إلى هذا الوضع، إذ يجد التلميذ نفسه يجلس على الأرض منذ أول يوم بالمدرسة، مطالبا بتدخل المسؤولين كل في اختصاصه، من أجل تحسين هذا الوضع، وتزويد المدرسة بالطاولات والكراسي، خاصة وأن هذا يعتبر من صلاحيات البلدية، والتي تقدر ميزانيتها بالملايير، وأضاف رئيس الجمعية للشروق اليومي، بأن مديرة المدرسة أكدت له بأنها قامت بمراسلة الجهات الرسمية، ولكن ذلك لم يجد.
كما تفاجأ مديرو المدارس الابتدائية ببلدية الدبداب بولاية إيليزي، بكيفية تسليم الحقيبة المدرسية لهذه السنة، والتي يتم تسليمها من طرف مصالح البلدية، بحيث أنه وبخلاف ما جرت عليه العادة، فقد تم تسليم الحقيبة المدرسية على شكل أدوات مبعثرة كلا على حدة، وهذا ما فاجأ المديرين والمعلمين، والذين بقوا في حيرة من أمرهم حول كيفية توزيع الأدوات من كراريس وأقلام على المحافظ المدرسية، فيما طالب آخرون بفتح تحقيق حول ما سمّوه بالفضيحة لهذه السنة، عندما استقبلوا أكواما من الأدوات عوض حقائب مدرسية جاهزة.