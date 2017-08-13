تركيا توقع عقداً مع روسيا لشراء منظومات صواريخ إس-400

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيع عقد مع روسيا لشراء منظومات صواريخ إس-400 المضادة للطيران، هو الأكبر بين البلدين حتى الآن، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس نقلاً عن وسائل الإعلام التركية.

وقال أردوغان في تصريحات أوردتها صحف عدة من بينها "حرييت"، إنه "تم التوقيع لشراء منظومات إس-400 من روسيا"، مضيفاً أنه "تم تسديد دفعة أولى".

وتابع أردوغان على متن الطائرة التي أعادته من زيارة إلى كازاخستان إنه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مصممان حول المسألة".

والعقد هو الأكبر الذي توقعه تركيا مع دولة خارج الحلف الأطلسي، ما يثير قلق دول الحلف الأخرى.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حذرت من أنه من الأفضل "بصورة عامة أن يشتري الحلفاء معدات تعمل معاً".

إلا أن اردوغان اعتبر أن تركيا حرة بشراء المعدات الدفاعية الضرورية وفق حاجاتها.

وصرح "نتخذ القرارات منفردين بشأن استقلالنا. نحن ملزمون باتخاذ إجراءات للأمن والدفاع من أجل حماية بلادنا".

وأكدت موسكو الاتفاق وأعلن مستشار التعاون العسكري والفني في الكرملين فلاديمير كوجين لوكالة تاس الروسية "لقد تم توقيع العقد ونستعد لتطبيقه".

وأوضح كوجين، أن "منظومات إس-400 من الأكثر تعقيداً وتتضمن مجموعات من المعدات التقنية" التي تتطلب ضبط العديد من "المسائل الدقيقة".

وتشمل المنظومة عدة محطات رادار وصواريخ بأبعاد مختلفة بالإضافة إلى تجهيزات للصيانة.

وتابع كوجين: "يمكنني القول فقط أن كل القرارات التي تم اتخاذها حول العقد تتوافق مع مصالحنا الإستراتيجية"، مضيفاً أنه يتفهم "جيداً ردود فعل بعض شركائنا الغربيين الذين يحاولون ممارسة الضغوط على تركيا".

وتشهد العلاقات بين روسيا والحلف الأطلسي تدهوراً منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014 ودعمها للانفصاليين في أوكرانيا.

وفيما تبقى تركيا عضواً أساسياً في الحلف، إلا أن علاقاتها مع الولايات المتحدة تشهد توتراً خصوصاً منذ قرار الإدارة الأمريكية دعم مقاتلين مسلحين أكراد في سوريا تعتبرهم أنقرة إرهابيين يحاربون تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي.