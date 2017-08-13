مؤسسات تربوية تحضر للاحتجاج بخنشلة وليّ تلميذ "ينطح" مدير مدرسة في مكتبه بسبب الكتب!

أصيب، أمس الأول، مدير ابتدائية بركان فرحات بمدينة خنشلة، خبثان لزهاري، بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى بن بلة بخنشلة.

حيث قدمت له الإسعافات الأولية، إثر تعرضه لاعتداء جسدي عنيف، استهدفه داخل مقر عمله، من طرف أحد أولياء التلاميذ، الذي طلب منه توفير الكتب المدرسية لابنه، قبل أن يتهجم عليه، ووجه له رأسية نحو الوجه، أسقطته أرضا، وأغمي عليه.

حادثة الاعتداء هذه التي استنكرها الشارع بخنشلة، والأسرة التربوية خاصة، تعد الأولى من نوعها خلال الموسم الدراسي الجاري، والتي استهدفت مدير ابتدائية بحي السعادة، بسبب الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ابتدائي، وقد طلب المدير من الولي العودة في اليوم الموالي، وهو ما أقلق المعني، الذي دخل في ملاسنات مع الإدارة، فطلب منه المدير احترام المكتب أو المغادرة فورا، وهي آخر كلمة تلفظ بها الضحية، ليجد نفسه في المستشفى.

وقد فتحت مصالح الأمن بخنشلة، تحقيقا في القضية، بعد أن رسّم مدير المؤسسة شكوى ضد الولي ومرافقه، عن تهمة الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه، واقتحام حرمة مؤسسة عمومية، والضرب والجرح العمدي، من جهة أخرى قرر مديرو المؤسسات التربوية، شن حركة احتجاجية هذا الخميس، تضامنا مع زميلهم المدير.