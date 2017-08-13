سحبت دائرة الشباب الألمانية - معنية بتقديم خدمات للأطفال المحتاجين للحماية - العام الماضي، أكثر من 84 ألف طفل من أسرهم لأسباب مختلفة ووضعتهم تحت حماية الدولة، في إطار ما يسمى بالحضانة القسرية.
وحسب معطيات أعلنتها، الاثنين، دائرة الإحصاء الفيدرالية الألمانية، فإن إجمالي عدد الأطفال الذين تم سحبهم من أسرهم العام الماضي، 84 ألفاً و230 طفل، من بينهم 23 ألفاً و36 ألمانياً، و60 ألفاً و864 أجنبياً.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن كامل آطلاي، رئيس جمعية "أوموط يلديزي" الناشطة في هذا المجال في ألمانيا، قوله، إن "الأرقام المعلنة دليل على سياسة الاستيعاب التي تمارسها الحكومة الألمانية".
ومجال عمل آطلاي هو تنظيم الجهود من أجل عودة الأطفال ثانية من حماية الدولة إلى أسرهم.
وأضاف رئيس الجمعية: "ذوو الأصول الأجنبية في ألمانيا، يشكلون 10 في المائة تقريباً من إجمالي عدد السكان، لكن الأرقام المعلنة توضح أن الأطفال الأجانب المبعدين عن أسرهم يشكلون ثلاثة أضعاف نظرائهم الألمان".
وأعرب آطلاي عن اعتقاده بأن الأطفال الأتراك يمثلون غالبية الأطفال الأجانب المبعدين عن أسرهم.
وبخصوص سياسات الاستيعاب الألمانية تابع آطلاي القول: "إذا كان الأبوان ألمان، فإنهم عند تسجيل الأطفال المبعدين عن أسرهم، يكتبون في السجلات أن الأبوين ألمانيان، أما إن كانا تركيان أو من جنسيات أخرى غير الألمانية، فيسجلان الأبوين بعبارة (غير ألمانيان)".
واستطرد "ولهذا السبب لا يتم إخبار القنصليات التركية بالأطفال الأتراك الموجودين تحت الحماية، وهذا يشير إلى احتمال أن عدد الأطفال الأتراك الخاضعين للحماية أكثر من المعلن بكثير، ولا نعلم عنهم شيئاً".
وشدد آطلاي على ضرورة إعطاء الأطفال لأقاربهم بعد سحبهم من أبويهم في إطار الحضانة القسرية، مضيفاً "لكن هذا لا يحدث غالباً، ومن ثم يتم تسليمهم لأسر مسيحية، نظراً لقلة أعداد الأسر التركية والمسلمة الحاضنة".
ويتزايد باستمرار عدد الأطفال الذين تقوم دائرة الشباب الألمانية بسحبهم من عائلاتهم، ففي حين كان هذا العدد 25 ألفاً و664 طفلاً عام 2005، وصل إلى 48 ألفاً و59 طفلاً عام 2014، وإلى 77 ألفاً و645 طفلاً عام 2015.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1هذه أشهر نظريات المؤامرة حول هذا اليوم الأسود
2أول محجبة تدخل مجلسا حكوميا بأستراليا
3السعودية تعتقل رجال دين بارزين لإسكات المعارضة
4الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن المصرية
5السعودية تحبط هجوماً لـ"داعش" ومؤامرة تجسس
Français English
الرأي
سليم قلالة
دلالة أسبوع إلكتروني في الجامعة
جمال لعلامي
"الدوفيز".. والدينار بشلاغمو!
صالح عوض
في العراق مازال التخلاط الأمريكي
سلطان بركاني
الدّخول المدرسيّ والمظاهر المزرية!
أبو بكر خالد سعد الله
أين ابن حمزة الجزائري ومحمد بن قادة؟!
جمال لعلامي
تمرميدة..!
قادة بن عمار
ارحموا "تاريخ" الأفلان !
صالح عوض
لماذا تكره فرنسا المكتبات
مصطفى فرحات
حذف البسملة.. "توبة" الحكومة من الشعب؟
عمار يزلي
طب... بـ "ذيل"
الفيديو
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
حضانة قسرية
السلطات الألمانية تسحب 84 ألف طفل غالبيتهم أتراك من أسرهم
الأناضول - الشروق أونلاين
سحبت دائرة الشباب الألمانية - معنية بتقديم خدمات للأطفال المحتاجين للحماية - العام الماضي، أكثر من 84 ألف طفل من أسرهم لأسباب مختلفة ووضعتهم تحت حماية الدولة، في إطار ما يسمى بالحضانة القسرية.
تغطيات ذات صلة
السلطات الألمانية تسحب 84 ألف طفل غالبيتهم أتراك من أسرهم
ابن عم ملك المغرب يُفصح عن ملابسات طرده من تونس
"رايتس ووتش" تتهم التحالف بارتكاب جرائم حرب في اليمن
حماس توافق على حل لجنتها الإدارية تمهيداً للمصالحة مع فتح
تركيا توقع عقداً مع روسيا لشراء منظومات صواريخ إس-400
وحسب معطيات أعلنتها، الاثنين، دائرة الإحصاء الفيدرالية الألمانية، فإن إجمالي عدد الأطفال الذين تم سحبهم من أسرهم العام الماضي، 84 ألفاً و230 طفل، من بينهم 23 ألفاً و36 ألمانياً، و60 ألفاً و864 أجنبياً.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن كامل آطلاي، رئيس جمعية "أوموط يلديزي" الناشطة في هذا المجال في ألمانيا، قوله، إن "الأرقام المعلنة دليل على سياسة الاستيعاب التي تمارسها الحكومة الألمانية".
ومجال عمل آطلاي هو تنظيم الجهود من أجل عودة الأطفال ثانية من حماية الدولة إلى أسرهم.
وأضاف رئيس الجمعية: "ذوو الأصول الأجنبية في ألمانيا، يشكلون 10 في المائة تقريباً من إجمالي عدد السكان، لكن الأرقام المعلنة توضح أن الأطفال الأجانب المبعدين عن أسرهم يشكلون ثلاثة أضعاف نظرائهم الألمان".
وأعرب آطلاي عن اعتقاده بأن الأطفال الأتراك يمثلون غالبية الأطفال الأجانب المبعدين عن أسرهم.
وبخصوص سياسات الاستيعاب الألمانية تابع آطلاي القول: "إذا كان الأبوان ألمان، فإنهم عند تسجيل الأطفال المبعدين عن أسرهم، يكتبون في السجلات أن الأبوين ألمانيان، أما إن كانا تركيان أو من جنسيات أخرى غير الألمانية، فيسجلان الأبوين بعبارة (غير ألمانيان)".
واستطرد "ولهذا السبب لا يتم إخبار القنصليات التركية بالأطفال الأتراك الموجودين تحت الحماية، وهذا يشير إلى احتمال أن عدد الأطفال الأتراك الخاضعين للحماية أكثر من المعلن بكثير، ولا نعلم عنهم شيئاً".
وشدد آطلاي على ضرورة إعطاء الأطفال لأقاربهم بعد سحبهم من أبويهم في إطار الحضانة القسرية، مضيفاً "لكن هذا لا يحدث غالباً، ومن ثم يتم تسليمهم لأسر مسيحية، نظراً لقلة أعداد الأسر التركية والمسلمة الحاضنة".
ويتزايد باستمرار عدد الأطفال الذين تقوم دائرة الشباب الألمانية بسحبهم من عائلاتهم، ففي حين كان هذا العدد 25 ألفاً و664 طفلاً عام 2005، وصل إلى 48 ألفاً و59 طفلاً عام 2014، وإلى 77 ألفاً و645 طفلاً عام 2015.