دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، خلال عملية بحث وتمشيط بالبويرة، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لجنوب تندوف، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بعشرة (10) قناطير.
وبتمنراست وعين قزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مهربا وضبطت سيارة رباعية الدفع و(1,6) طن من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من البيض وتلمسان ومعسكر، تاجري (02) مخدرات و(04) مهربين وحجزوا (51,5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(2690) علبة تبغ.
من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقف حراس الشواطئ ببني صاف، (14) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف (18) مهاجرا غير شرعي بتلمسان وأدرار والنعامة.
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ضبط 10 قناطير من الكيف المعالج بتندوف
تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بالبويرة
الشروق أون لاين
دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، خلال عملية بحث وتمشيط بالبويرة، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لجنوب تندوف، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بعشرة (10) قناطير.
وبتمنراست وعين قزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مهربا وضبطت سيارة رباعية الدفع و(1,6) طن من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من البيض وتلمسان ومعسكر، تاجري (02) مخدرات و(04) مهربين وحجزوا (51,5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(2690) علبة تبغ.
من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقف حراس الشواطئ ببني صاف، (14) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف (18) مهاجرا غير شرعي بتلمسان وأدرار والنعامة.