أويحيى استقبل المبعوث الخاص للسيسي مصر تطلب من الجزائر دعم مرشحتها لرئاسة اليونسكو

استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، الثلاثاء، محمد العرابي وزير الشؤون الخارجية السابق، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أن العرابي يحمل رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وأكد السفير المصري لدى الجزائر السفير عمر أبو عيش أن الوزير الأول، أحمد أويحيى كان حريصا خلال اللقاء على تقديم واجب العزاء في شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس الاثنين قولا لقوات الأمن بشمال سيناء.

وقال أبو عيش، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن زيارة العرابى لدولة الجزائر تأتى في إطار الجهود المصرية لدعم ومساندة السفيرة مشيرة خطاب في الانتخابات التي ستجرى على رأس المنظمة أكتوبر المقبل.

وأوضح أن السفير محمد العرابي، مدير الحملة، حريص على زيارة الدول للترويج للمرشحة المصرية، مؤكدا أن تلك الزيارات تأتي في إطار تعزيز دور مصر لتولى منصب الأمين العام لمنظمة اليونسكو.