امرأة تقود شركة وهمية ماليزية تسيّر بالربا في جيجل

أطاحت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة الشقفة بجيجل، بأعضاء شبكة وهمية متكونة من ستة أشخاص، من بينهم امرأة كانوا يوهمون ضحاياهم بانتمائهم لشركة ماليزية عالمية مقرها في كوالالمبور ولها فروع في مختلف البلاد، حيث يوهمونهم بفتح حسابات إلكترونية، ذات فوائد بالعملة الصعبة مقابل دفعهم مبلغ 32 مليون سنتيم يتم صبّه في مشروع كبير من خلال إنجاز ناطحات سحاب ومراكز تجارية عملاقة..

وحسب ذات المصادر، فإن الضحايا الذين أبلغوا عن احتيال أعضاء الشبكة بلغ إلى حد الآن سبعة أشخاص من ولاية جيجل سلموا هذه المبالغ طمعا في الربح، وتضيف ذات المصادر أن الشركة الوهمية التي ينحدر رجل وامرأة منها من ولاية قسنطينة، تمكنوا من جمع مبالغ مالية فاقت مليارا، فيما لا تزال قائمة الضحايا مفتوحة.