خلال زيارة قادته إلى ولاية أدرار وزير الفلاحة يشدّد على ضرورة تشجيع الاستثمار الفلاحي بمناطق الجنوب

شدّد وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية أدرار، أول أمس، على ضرورة تشجيع الاستثمار الفلاحي بمناطق الجنوب، خاصة وأن النتائج المسجلة في الميدان كما قال الوزير مشجعة وهي سياسة الحكومة المنتهجة للنهوض بالقطاع في ظل البحث عن بدائل للبترول وهو ما تعمل عليه الحكومة خلال مخططها لتدعيم التوجه إلى النهوض بقطاع الفلاحة.

وكان وزير الفلاحة خلال هذه الزيارة لعدد من المشاريع الناجحة بشمال ولاية أدرار، أبدى ارتياحه من خلال ما تجسد على أرض الواقع، خاصة ما تعلق بالمساحات الكبرى في الحبوب والخضروات التي قال بأنها ستسهم من دون شك في دعم القطاع وتطوير الاقتصاد الوطني، كما كانت للوزير فرصة الوقوف على تجربة تربية الأسماك الناجحة عند أحد المستثمرين التي أعطت نتائج باهرة وعد الوزير بتشجيع مثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير إنتاج السمك بالجنوب، داعيا الفلاحين إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير القطاع أحسن.