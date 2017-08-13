تمكنت مصالح الأمن بالبليدة الأحد من إحباط عملية ترويج نصف كيلوغرام من الكيف المعالج وُجدت مخبأة بوجر كلب للحراسة أمام منزل ببوفاريك.
العملية تعود لمعلومات وردت إلى فرقة مكافحة المخدرات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج السموم على مستوى منطقة بوفاريك شمال شرقي البليدة، واستغلالا للمعلومات تم إعداد خطة محكمة من طرف عناصر الشرطة للإطاحة بالمشتبه فيه، وتوقيفه متلبسا على مستوى منزله العائلي رفقة شريكه تبين أنه كان مكلفا بمراقبة تحركات عناصر الشرطة، وكذا إلقاء القبض على زبون كان بصدد اقتناء كمية من المخدرات بعين المكان.
وحسب مصادر الشروق فإن عملية تفتيش المسكن أسفرت عن ضبط كمية من المخدرات قدرت برطل من الكيف المعالج على شكل خمس صفائح كانت مخبأة بإحكام ببيت كلب الحراسة الخاص بالمشتبه فيه الرئيسي، فضلا عن قطعتين من المخدرات كانتا داخل علبة عود ثقاب وشفرة حلاقة ومبلغ مالي قدره 21450 دج من عائدات المتاجرة، كما تم حجز خمسة هواتف نقالة، وأسلحة بيضاء محظورة وألعاب نارية يستعملها المشتبه فيهم في تنفيذ الاعتداءات.
المتهمون أودعوا ،الأثنين، رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك .
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كلب حراسة يخبئ نصف كيلو من المخدرات ببوفاريك
حسناء. ب
تمكنت مصالح الأمن بالبليدة الأحد من إحباط عملية ترويج نصف كيلوغرام من الكيف المعالج وُجدت مخبأة بوجر كلب للحراسة أمام منزل ببوفاريك.
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العملية تعود لمعلومات وردت إلى فرقة مكافحة المخدرات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج السموم على مستوى منطقة بوفاريك شمال شرقي البليدة، واستغلالا للمعلومات تم إعداد خطة محكمة من طرف عناصر الشرطة للإطاحة بالمشتبه فيه، وتوقيفه متلبسا على مستوى منزله العائلي رفقة شريكه تبين أنه كان مكلفا بمراقبة تحركات عناصر الشرطة، وكذا إلقاء القبض على زبون كان بصدد اقتناء كمية من المخدرات بعين المكان.
وحسب مصادر الشروق فإن عملية تفتيش المسكن أسفرت عن ضبط كمية من المخدرات قدرت برطل من الكيف المعالج على شكل خمس صفائح كانت مخبأة بإحكام ببيت كلب الحراسة الخاص بالمشتبه فيه الرئيسي، فضلا عن قطعتين من المخدرات كانتا داخل علبة عود ثقاب وشفرة حلاقة ومبلغ مالي قدره 21450 دج من عائدات المتاجرة، كما تم حجز خمسة هواتف نقالة، وأسلحة بيضاء محظورة وألعاب نارية يستعملها المشتبه فيهم في تنفيذ الاعتداءات.
المتهمون أودعوا ،الأثنين، رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك .