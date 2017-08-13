توقيف 4 أشخاص سوقوا مشروبات كحولية دون رخصة بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من معالجة قضية المتاجرة بالمشروبات الكحولية دون رخصة متبوعة بالشجار على الطريق العام.

قضية الحال، انطلقت أطوارها بناء على تلقي مكالمة من طرف مواطنين على الرقم الأخضر مفادها نشوب شجار بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة على الطريق العام، على الفور تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان لتجد أن المتشاجرين قد لاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، لتباشر التحريات لكشف ملابسات القضية، ليتضح أن سبب تلك الشجارات يعود إلى قيام أحد المشتبه فيهم بإنشاء محل لبيع المشروبات الكحولية دون رخصة بمقر إقامته، واستمرارا للتحقيق تم التعرف على المشتبه فيه الذي كان يقوم ببيع المشروبات وتخبئتها في المنزل، ليتم القبض عليه برفقة أصدقائه الذين كانوا يتسببون في هذه الشجارات، حيث تم توقيف 4 أشخاص وحجز 686 علبة وقارورة من المشروبات الكحولية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية حيث أصدر وكيل الجمهورية الاستدعاء المباشر في حقهم.