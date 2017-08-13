أكد وزير الشؤون الدينية أن التقييم النهائي لموسم الحج سيكون بعد إيفاده بكل تقارير فروع البعثة الجزائرية للحج من أجل تقييم أدائها العام، ومدى بلوغ الأهداف المسطرة وذلك قبل عقد مجلس وزاري مشترك لاحقا للوقوف على مدى التقدم الذي تم إحرازه مقارنة بالسنة الماضية والمشاكل المسجلة خلال هذا الموسم.
وأوضح محمد عيسى لدى نزوله الثلاثاء ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، بأن الجزائر كانت أول دولة عربية يخرج حجاجها من عرفات، إذ لم تصل الـ10ليلا حتى اتجه جميعهم إلى مزدلفة ومنى، وكشف عن تسجيل 25 وفاة طبيعية في موسم الحج، أغلبهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، فيما تم تسجيل حالة وفاة أخرى لامرأة تأخرت عن العمرة وكانت متواجدة على الأراضي السعودية بطريقة غير قانونية.
أما بخصوص الطريقة الكركرية، قال عيسى بأنها مسألة أمنية وسياسية بامتياز مثلها مثل الطائفة الأحمدية ليس لها علاقة بالدين، والهدف من ورائها هو المساس بمنهج الوسطية والاعتدال الذي تنتهجه الجزائر، مشيرا إلى أن الدولة منتبهة لهذا الوضع، ولقد تمت مراسلة الولاة والمديريات عبر ولايات الوطن لحماية الزوايا والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي.
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شبهها بالطائفة الأحمدية
عيسى: الكركرية مسألة أمنية وليس لها علاقة بالدين
إلهام. ب
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
أكد وزير الشؤون الدينية أن التقييم النهائي لموسم الحج سيكون بعد إيفاده بكل تقارير فروع البعثة الجزائرية للحج من أجل تقييم أدائها العام، ومدى بلوغ الأهداف المسطرة وذلك قبل عقد مجلس وزاري مشترك لاحقا للوقوف على مدى التقدم الذي تم إحرازه مقارنة بالسنة الماضية والمشاكل المسجلة خلال هذا الموسم.
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عيسى: الكركرية مسألة أمنية وليس لها علاقة بالدين
وأوضح محمد عيسى لدى نزوله الثلاثاء ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، بأن الجزائر كانت أول دولة عربية يخرج حجاجها من عرفات، إذ لم تصل الـ10ليلا حتى اتجه جميعهم إلى مزدلفة ومنى، وكشف عن تسجيل 25 وفاة طبيعية في موسم الحج، أغلبهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، فيما تم تسجيل حالة وفاة أخرى لامرأة تأخرت عن العمرة وكانت متواجدة على الأراضي السعودية بطريقة غير قانونية.
أما بخصوص الطريقة الكركرية، قال عيسى بأنها مسألة أمنية وسياسية بامتياز مثلها مثل الطائفة الأحمدية ليس لها علاقة بالدين، والهدف من ورائها هو المساس بمنهج الوسطية والاعتدال الذي تنتهجه الجزائر، مشيرا إلى أن الدولة منتبهة لهذا الوضع، ولقد تمت مراسلة الولاة والمديريات عبر ولايات الوطن لحماية الزوايا والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي.