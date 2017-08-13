الفيلم القصير "آسف" يدخل المنافسة سليم عقار يعيد يوسف شاهين إلى مهرجان الإسكندرية

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر المقبل، عن عرض الفيلم الوثائقي "شاهين في السينما الجزائرية" للمخرج سليم عقار ومن المقرر كذلك أن تقام ندوة خلال المهرجان، يشارك فيها المخرج والمخرجة ماريان خوري، والناقد الكبير علي أبو شادي.

وقال الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الفيلم تم تصوير جزء كبير منه في حياة شاهين، حيث يتضمن حوارا أجراه المخرج معه خلال إحدى زياراته إلى الجزائر، بالإضافة إلى مشاهد من أفلام شاهين التي شاركت الجزائر في إنتاجها ومنها "العصفور" و"عودة الابن الضال".

كما سيشارك الفيلم الجزائري "آسف" للمخرج الشاب حراث عبد الرحمان حيث سيمثل الجزائر في فئة الأفلام القصيرة.

الفيلم يجمع بين نخبة من الفنانين ونجوم السينما الجزائرية "رشيد علال"، "نجيب بوسواليم"، الفنانة "بهية راشدي"، "عامر لعكايشي"، ويعود الفيلم إلى فترة العشرية السوداء ومآلاتها على المجتمع الجزائري من خلال نقل أوجاع عائلة جزائرية.

وتحمل الطبعة اسم الفنان حسين فهمي تقديرًا لعطائه الممتد في السينما على مدار سنوات طويلة قدم خلالها عشرات الأفلام المميزة، يعد معظمها من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية، بالإضافة إلى ما قدمه من مسلسلات تليفزيونية وعروض مسرحية ترك فيها بصمته الفنية ومنها "أهلا يابكوات" التي حققت أعلى إيرادات في تاريخ المسرح القومي.

ومن المقرر أن ينظم المهرجان احتفالية كبيرة ثالث أيامه للفنان الكبير بحضور عدد كبير من زملائه وأصدقائه من نجوم السينما وصناعها في مصر ودول البحر المتوسط، يتخللها عرض فيلم وثائقي عن مشواره الفني، وندوة يتحدث فيها عن أبرز المحطات في مسيرته الفنية وخاصة السينمائية، ويتم خلالها إهداؤه علم الدورة الذي لا يهدى إلا لكبار النجوم الحائزين ميدالية المهرجان الذهبية لعروس البحر المتوسط التي تُقدم له في حفل الافتتاح من حلمي النمنم وزير الثقافة والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ورئيس المهرجان.