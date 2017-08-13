مناضلو الأفلان بمعسكر ينتفضون

date 2017/09/12 views 142 comments 0
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icon-writer قادة مزيلة

احتج عدد من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني لبلدية ماقضة في ولاية معسكر، الثلاثاء، تنديدا على ورود أسماء قديمة في قائمة الترشيحات.

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وعبَر المحتجون عن رفضهم للأسماء التي ضمَتها القائمة المقترحة من قبل قسمة ماقضة، حيث اعتبروا وجودها تكريسا لإعادة الحرس القديم وتنصيبه كمنتخبين على مدار كل الأزمنة. وطالب المناضلون اللجنة الولائية بتنحية القائمة الحالية ووضع أسماء أخرى لها من الخبرة والكفاءة وإقحام عنصر الشباب وحاملي الشهادات.

وقد استقبل القائمون على المحافظة طعون مناضلي ماقضة وأعدوا ملفا لإحالته على اللجنة الولائية لدراسة ملفات الترشيح التي بدورها ستتولى بدورها نقل المسألة إلى الجهاز المركزي.

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