يضم 21 مثقفا وفنانا ويرأسه الشاعر جمال الرميلي هيئة الحوار الثقافي الدائم تعلن تشكيل فرعها في الجزائر

أصدرت الأمانة العامة لـ"هيئة الحوار الثقافي الدائم" مقرها الرئيس بلبنان ويرأسها عبد الكريم بعلبكي، قرارا باعتماد تشكيل فرع لها في الجزائر، يضم واحدا وعشرين عضوا على رأسهم الشاعر جمال الرميلي.

وأعلنت الأمانة العامة لهيئة الحوار الثقافي الدائم المسجلة في وزارة الداخلية اللبنانية بناء على ما انبثق عن اجتماعها الأخير عن اعتماد تشكيل فرع لها في الجزائر، يضم مثقفين من كتاب وشعراء ودكاترة وفنانين في مقدمتهم الشاعر جمال الرميلي رئيسا للفرع بالجزائر.

وذكرت الأمانة العامة للهيئة في بيان لها أنّ فرع الجزائر يكونه كل من جمال الرميلي رئيسا، الدكتور طاهر بلحيا نائبا أول، الشاعر عبد الكريم قذيفة نائبا ثانيا، الروائي زيواني الحاج الصديق أمين السر، والشاعر جمال الدين بن خليفة أمين الصندوق، والشاعر نور الدين مبخوتي مكلفا بالإعلام، الفنان الطيب العيدي مسؤول العلاقات الدولية، القاصة صليحة كرناني المسؤول القانوني، عبد القادر مكاري مسؤول التثقيف، محمد مبسوط مسؤول الإعداد، الروائية فاطمة العقون مسؤولة التنظيم، الشاعرة فتيحة معمري مسؤولة تنظيم المهرجانات، خالد سباع مكلف ومسؤول الفنون التشكيلية، الفنان عبد الكريم كباش المسؤول الفني، ومسؤولية التنسيق أسندت إلى الشاعر صابر بوزيد، أما "الشاعر أحمد الشريف الأخضري فكلف بإدارة القسم التربوي، والكاتب ولمين بحري عضوا مستشارا للنقد الأدبي، في حين القاص عبد الكريم بنينة فأسندت له مهمة إدارة قسم الشؤون المسرحية، وياسين بوذراع عين مسؤولا للمتابعة، وأحمد صانع فأوكلت له مهمة الإعلام الإلكتروني، بينما الشاعر كمال أونيس فيتولى قسم التوثيق.

يذكر أنّ قرار الأمانة العامة لهيئة الحوار الثقافي الدائم (لبنان) صدر بتاريخ 5 سبتمبر 2017 تحت رقم 834.