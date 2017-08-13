لا يزال سكان بلدية الكاليتوس في العاصمة يعانون في ظل المشاكل التي يتخبطون فيها ناهيك عن عدم استجابة السلطات المحلية لمطالب السكان والتي تخص بالدرجة الأول تسوية الوضعية القانونية للسكان وكذا اهتراء الطرقات الباقية في وضعية مزرية، مطالبين في ذات السياق بالتزام السلطات المحلية بوعدها التي كانت قد أملتها على مسامعهم في الموعد الانتخابي الفارط.
"الشروق" زارت بلدية الكاليتوس لنقل انشغالات سكان البلدية التي لم تستطع المجالس البلدية المتعاقبة عليها، تحريك عجلة التنمية بها، بالرغم من الحالة المزرية للأحياء، على غرار حي الشراربة وكذا حي الخطوط الجوية ومزرعة الشيخ حداد، بالإضافة إلى عديد الأحياء التي تعاني الإهمال.
كانت وجهتنا الأولى حي الخطوط الجوية حيث يعاني السكان من عديد المشاكل منذ سنة 1989 دون تحرك السلطات المحلية، حيث أكدت إحدى الساكنات أنهم يعانون من المشاكل منذ أكثر من 20 سنة من دون تحرك السلطات، معبرين في ذات السياق عن تذمرهم الشديد من الوضعية خصوصا مشكل اهتراء الطرقات التي تفاقم في السنوات الأخيرة، حيث لجأ السكان إلي استعمال الحجر من أجل المرور بمسالك الحي. وبخصوص النفايات فحدث ولا حرج، فحسب السكان فإن الشاحنة المكلفة برفع النفايات لا تدخل الحي، حيث ترفع النفايات على مستوى المدخل والطريق الرئيسيين، وهو ما زاد من متاعب السكان خصوصا بعد انبعاث الروائح الكريهة وكذا انتشار الحشرات والقوارض، ولعل أهم مشكل يعاني منه السكان هو عدم تسوية وضعيتهم القانونية بالرغم من تعليمة والي العاصمة عبد القادر زوخ بضرورة تسوية وضعية كافة السكنات المتواجدة عبر عاصمة البلاد ولكن ذلك لم يشفع لهم، حيث يقيم السكان في أرضية تابعة للخطوط الجوية الجزائرية الأمر الذي زاد الوضعية تعقيدا إلا في حالة تنازلت الجوية الجزائرية عن الأرضية لصالح أملاك الدولة.
الحي الثاني الذي زارته "الشروق" هو مزرعة الشيخ حداد والتي استثنتها السلطات المحلية من أشغال قنوات الصرف الصحي، كما أن العائلات تعتمد على قارورات غاز البوتان إلى غاية اليوم رغم مرور أنابيب الغاز بالقرب منها، ناهيك عن اهتراء الطريق الرئيسي جراء عدم تزفيته، والتراكم الرهيب للنفايات، وهو ما يشكل خطرا على السكان خصوصا الأطفال.
وعليه طالب سكان بلدية الكاليتوس بتدخل الوالي المنتدب لبراقي وكذا والي العاصمة عبد القادر زوخ من أجل إيجاد حلول فورية للمشاكل التي يعانون منها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1وليّ تلميذ "ينطح" مدير مدرسة في مكتبه بسبب الكتب!
2هكذا حوّلت الرقية في "السيروم" جزائرية إلى "جثّة هامدة"
3عصابة تستغل قافلة إنسانية موجهة للصحراويين لتهريب الدراجات النارية الفاخرة
4امرأة تقود شركة وهمية ماليزية تسيّر بالربا في جيجل
53.5مليون مصطاف زاروا الطارف ونصفهم للمرور إلى تونس
Français English
الرأي
محمد بوالروايح
حادثة البسملة!
صالح عوض
عصابات تقرّر الحروب والسلام في العالم
جمال لعلامي
"تجريم" المدرسة!
رشيد ولد بوسيافة
ما هذه الكوارث يا بن غبريط؟
سليم قلالة
دلالة أسبوع إلكتروني في الجامعة
جمال لعلامي
"الدوفيز".. والدينار بشلاغمو!
صالح عوض
في العراق مازال التخلاط الأمريكي
سلطان بركاني
الدّخول المدرسيّ والمظاهر المزرية!
أبو بكر خالد سعد الله
أين ابن حمزة الجزائري ومحمد بن قادة؟!
جمال لعلامي
تمرميدة..!
الفيديو
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
"الشروق" زارت أحياءها ونقلت معاناة السكان
الكاليتوس بالعاصمة .. بلدية بمواصفات دوار
إيمان بوخليف
لا يزال سكان بلدية الكاليتوس في العاصمة يعانون في ظل المشاكل التي يتخبطون فيها ناهيك عن عدم استجابة السلطات المحلية لمطالب السكان والتي تخص بالدرجة الأول تسوية الوضعية القانونية للسكان وكذا اهتراء الطرقات الباقية في وضعية مزرية، مطالبين في ذات السياق بالتزام السلطات المحلية بوعدها التي كانت قد أملتها على مسامعهم في الموعد الانتخابي الفارط.
تغطيات ذات صلة
الكاليتوس بالعاصمة .. بلدية بمواصفات دوار
قلق بسبب تزايد محاولات الانتحار بولاية الوادي
شاب يسرق نصف مليار من داخل سيارة صديقه بسكيكدة
وفاة حاجة بالبقاع المقدسة تنحدر من ولاية غرداية
اختفاء ابن أشهر راق بمدينة عين أزال بجنوب سطيف
"الشروق" زارت بلدية الكاليتوس لنقل انشغالات سكان البلدية التي لم تستطع المجالس البلدية المتعاقبة عليها، تحريك عجلة التنمية بها، بالرغم من الحالة المزرية للأحياء، على غرار حي الشراربة وكذا حي الخطوط الجوية ومزرعة الشيخ حداد، بالإضافة إلى عديد الأحياء التي تعاني الإهمال.
كانت وجهتنا الأولى حي الخطوط الجوية حيث يعاني السكان من عديد المشاكل منذ سنة 1989 دون تحرك السلطات المحلية، حيث أكدت إحدى الساكنات أنهم يعانون من المشاكل منذ أكثر من 20 سنة من دون تحرك السلطات، معبرين في ذات السياق عن تذمرهم الشديد من الوضعية خصوصا مشكل اهتراء الطرقات التي تفاقم في السنوات الأخيرة، حيث لجأ السكان إلي استعمال الحجر من أجل المرور بمسالك الحي. وبخصوص النفايات فحدث ولا حرج، فحسب السكان فإن الشاحنة المكلفة برفع النفايات لا تدخل الحي، حيث ترفع النفايات على مستوى المدخل والطريق الرئيسيين، وهو ما زاد من متاعب السكان خصوصا بعد انبعاث الروائح الكريهة وكذا انتشار الحشرات والقوارض، ولعل أهم مشكل يعاني منه السكان هو عدم تسوية وضعيتهم القانونية بالرغم من تعليمة والي العاصمة عبد القادر زوخ بضرورة تسوية وضعية كافة السكنات المتواجدة عبر عاصمة البلاد ولكن ذلك لم يشفع لهم، حيث يقيم السكان في أرضية تابعة للخطوط الجوية الجزائرية الأمر الذي زاد الوضعية تعقيدا إلا في حالة تنازلت الجوية الجزائرية عن الأرضية لصالح أملاك الدولة.
الحي الثاني الذي زارته "الشروق" هو مزرعة الشيخ حداد والتي استثنتها السلطات المحلية من أشغال قنوات الصرف الصحي، كما أن العائلات تعتمد على قارورات غاز البوتان إلى غاية اليوم رغم مرور أنابيب الغاز بالقرب منها، ناهيك عن اهتراء الطريق الرئيسي جراء عدم تزفيته، والتراكم الرهيب للنفايات، وهو ما يشكل خطرا على السكان خصوصا الأطفال.
وعليه طالب سكان بلدية الكاليتوس بتدخل الوالي المنتدب لبراقي وكذا والي العاصمة عبد القادر زوخ من أجل إيجاد حلول فورية للمشاكل التي يعانون منها.