قال الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك إن ثلاثة قطريين تم تعذيبهم في السجون الإماراتية سيتقدمون خلال الساعات القادمة بشكاوى للسلطات البريطانية، يتهمون فيها 10 من كبار المسؤولين في الإمارات بمن فيهم وزير حكومي ومستشار أمني رفيع المستوى بانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، مما سيحرج الشرطة البريطانية، حسب ما نقل موقع "هاف بوست عربي".
وأضاف فيسك في مقال في صحيفة الإندبندنت البريطانية، الثلاثاء، أن المحامي والحقوقي رودني ديكسون، سيتقدم بشكوى تتضمن التفاصيل المُتعلِّقة بالضرب، والتعذيب، والسجن غير القانوني للقطريين الثلاثة بموجب قانون يسمح للشرطة البريطانية باعتقال واستجواب الأجانب الذين على وشك دخول المملكة المتحدة في حالة كانوا مشتبهين في ارتكابهم جرائم حرب، أو تعذيب، أو أخذ رهائن في أي مكان في العالم.
ويرى فيسك أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ستكون غاضبةً بلا شك حين تكتشف أن شرطة العاصمة مطلوب منها الآن إجراء تحقيق في ارتكاب بعض كبار مسؤولي الإمارات "الجرائم" المزعومة، فيما تُعد الإمارات واحدة من أقرب حلفاء السعودية في نزاعها مع قطر.
وكان أحد القطريين الثلاثة قد اتُّهم بأنه عضوٌ في جماعة الإخوان المسلمين، وقد تعرَّض للضرب، والصعق بالكهرباء، واحتُجِزَ في الحبس الانفرادي لمدة عام تقريباً.
ويسمح البند 134 من قانون العدالة الجنائية للشرطة أو وكالات الحدود البريطانية أن تُحقّق مع أي شخص، بما في ذلك شخصيات عربية ثرية في أثناء زيارتهم بريطانيا في العطلات، عن التعذيب، وجرائم الحرب المرتكبة في الخارج.
وحسب فيسك يعتبر البعض أن القطريين يسعون لإحراج الإماراتيين على خلفية هذه الأزمة السياسية المحتدمة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين، والتي في الأغلب مفتعلة من أجل بيع الولايات المتحدة سلاحاً للدول المتصارعة فيما تتمحور الأزمة حول إيران، وعن رغبة العالم العربي السُّني في سحق نفوذ إيران الشيعية في العراق وسوريا ولبنان.
ويعتبر فيسك القضية برمتها تكشف الكثير عن العلاقات المخجلة بين دول الخليج العربي، كما تميط اللثام عن المعايير الإنسانية التي تضعها الشرطة السرية في الاعتبار، والتي يتباهى بها أولئك الذين يحمون أمراء وحكماء المنطقة.
وترى صحيفة الغارديان البريطانية، أنه بعد أول اعتقال للقطريين الثلاثة (أحدهم في مطار دبي، واثنان آخران في أثناء عبورهما الحدود البرية السعودية إلى الإمارات) كان السجن، والتعذيب الذي تعرضوا له بين عامي 2013 و2015 معروفَين جيداً لدى السلطات القطرية التي فضلت أن تحاول حل المسألة في الخفاء.
وقد اتُّهم كبير موظفي الأمن القطري بجلب معدات التجسُّس إلى الإمارات. وقدَّمَ اثنان من الرجال الثلاثة "اعترافات" على شريط فيديو للشرطة قبل الإفراج عنهما في ماي 2015، بعد أن أُبلِغا بأنَّهما سيُطلَق سراحهما إذا فعلا ذلك. وقد أدليا بهذه "الاعترافات" بعد أن قال الرجال إنّهم تعرَّضوا للتعذيب المُطوَّل، بما في ذلك استخدام الكهرباء، وتعليقهم رأساً على عقب من قبل المحققين، حسب فيسك.
وختم فيسك مقاله قائلاً: أما بالنسبة لشرطة العاصمة المسكينة، فلا أحد يسعه أن يجادل في أن الشرطة ستكون سعيدة عندما تقوم بواجبها (حتى لو كان بموجب بند 134). وهناك في الواقع أوقات تصبح فيها السياسة العربية - حتى بدون ظهور ترامب - أشبه بمصارعة أوبرالية. وكان هذا ليكون صحيحاً لو لم يكن التعذيب والحبس الانفرادي حجر الأساس لكل دولة عربية في الشرق الأوسط بأسره.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1شاهد الفيديو الذي أدى لاعتقال شاعر سعودي
2ابن عم ملك المغرب يُفصح عن ملابسات طرده من تونس
3السلطات الألمانية تسحب 84 ألف طفل غالبيتهم أتراك من أسرهم
4البرلمان العراقي يصوت برفض استفتاء إقليم كردستان
5غارات للتحالف وروسيا تقتل 28 مدنياً قرب دير الزور
Français English
الرأي
محمد بوالروايح
حادثة البسملة!
صالح عوض
عصابات تقرّر الحروب والسلام في العالم
جمال لعلامي
"تجريم" المدرسة!
رشيد ولد بوسيافة
ما هذه الكوارث يا بن غبريط؟
سليم قلالة
دلالة أسبوع إلكتروني في الجامعة
جمال لعلامي
"الدوفيز".. والدينار بشلاغمو!
صالح عوض
في العراق مازال التخلاط الأمريكي
سلطان بركاني
الدّخول المدرسيّ والمظاهر المزرية!
أبو بكر خالد سعد الله
أين ابن حمزة الجزائري ومحمد بن قادة؟!
جمال لعلامي
تمرميدة..!
الفيديو
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
روبرت فيسك:
10 مسؤولين إماراتيين قد يقبض عليهم في لندن
وكالات - الشروق أونلاين
قال الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك إن ثلاثة قطريين تم تعذيبهم في السجون الإماراتية سيتقدمون خلال الساعات القادمة بشكاوى للسلطات البريطانية، يتهمون فيها 10 من كبار المسؤولين في الإمارات بمن فيهم وزير حكومي ومستشار أمني رفيع المستوى بانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، مما سيحرج الشرطة البريطانية، حسب ما نقل موقع "هاف بوست عربي".
تغطيات ذات صلة
تنظيم القاعدة يحذر ميانمار من "العقاب" جراء معاملتها للروهينغا
كوريا الشمالية تهدد أمريكا بـ"أشد الآلام" بعد عقوبات الأمم المتحدة
10 مسؤولين إماراتيين قد يقبض عليهم في لندن
أول امرأة من الأقلية المسلمة رئيسة في سنغافورة
أول "مناظرة" على الهواء بين قطر والدول الأربعة منذ بدء الأزمة
وأضاف فيسك في مقال في صحيفة الإندبندنت البريطانية، الثلاثاء، أن المحامي والحقوقي رودني ديكسون، سيتقدم بشكوى تتضمن التفاصيل المُتعلِّقة بالضرب، والتعذيب، والسجن غير القانوني للقطريين الثلاثة بموجب قانون يسمح للشرطة البريطانية باعتقال واستجواب الأجانب الذين على وشك دخول المملكة المتحدة في حالة كانوا مشتبهين في ارتكابهم جرائم حرب، أو تعذيب، أو أخذ رهائن في أي مكان في العالم.
ويرى فيسك أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ستكون غاضبةً بلا شك حين تكتشف أن شرطة العاصمة مطلوب منها الآن إجراء تحقيق في ارتكاب بعض كبار مسؤولي الإمارات "الجرائم" المزعومة، فيما تُعد الإمارات واحدة من أقرب حلفاء السعودية في نزاعها مع قطر.
وكان أحد القطريين الثلاثة قد اتُّهم بأنه عضوٌ في جماعة الإخوان المسلمين، وقد تعرَّض للضرب، والصعق بالكهرباء، واحتُجِزَ في الحبس الانفرادي لمدة عام تقريباً.
ويسمح البند 134 من قانون العدالة الجنائية للشرطة أو وكالات الحدود البريطانية أن تُحقّق مع أي شخص، بما في ذلك شخصيات عربية ثرية في أثناء زيارتهم بريطانيا في العطلات، عن التعذيب، وجرائم الحرب المرتكبة في الخارج.
وحسب فيسك يعتبر البعض أن القطريين يسعون لإحراج الإماراتيين على خلفية هذه الأزمة السياسية المحتدمة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين، والتي في الأغلب مفتعلة من أجل بيع الولايات المتحدة سلاحاً للدول المتصارعة فيما تتمحور الأزمة حول إيران، وعن رغبة العالم العربي السُّني في سحق نفوذ إيران الشيعية في العراق وسوريا ولبنان.
ويعتبر فيسك القضية برمتها تكشف الكثير عن العلاقات المخجلة بين دول الخليج العربي، كما تميط اللثام عن المعايير الإنسانية التي تضعها الشرطة السرية في الاعتبار، والتي يتباهى بها أولئك الذين يحمون أمراء وحكماء المنطقة.
وترى صحيفة الغارديان البريطانية، أنه بعد أول اعتقال للقطريين الثلاثة (أحدهم في مطار دبي، واثنان آخران في أثناء عبورهما الحدود البرية السعودية إلى الإمارات) كان السجن، والتعذيب الذي تعرضوا له بين عامي 2013 و2015 معروفَين جيداً لدى السلطات القطرية التي فضلت أن تحاول حل المسألة في الخفاء.
وقد اتُّهم كبير موظفي الأمن القطري بجلب معدات التجسُّس إلى الإمارات. وقدَّمَ اثنان من الرجال الثلاثة "اعترافات" على شريط فيديو للشرطة قبل الإفراج عنهما في ماي 2015، بعد أن أُبلِغا بأنَّهما سيُطلَق سراحهما إذا فعلا ذلك. وقد أدليا بهذه "الاعترافات" بعد أن قال الرجال إنّهم تعرَّضوا للتعذيب المُطوَّل، بما في ذلك استخدام الكهرباء، وتعليقهم رأساً على عقب من قبل المحققين، حسب فيسك.
وختم فيسك مقاله قائلاً: أما بالنسبة لشرطة العاصمة المسكينة، فلا أحد يسعه أن يجادل في أن الشرطة ستكون سعيدة عندما تقوم بواجبها (حتى لو كان بموجب بند 134). وهناك في الواقع أوقات تصبح فيها السياسة العربية - حتى بدون ظهور ترامب - أشبه بمصارعة أوبرالية. وكان هذا ليكون صحيحاً لو لم يكن التعذيب والحبس الانفرادي حجر الأساس لكل دولة عربية في الشرق الأوسط بأسره.