القرار يخص الذين تحصلوا عليها قبل مارس 2011 مسح فوائد والغرامات عن مستفيدي قروض "أونساج"

كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، الأربعاء، عن مسح فوائد وغرامات التأخير للمستفيدين من قروض "أونساج" و"كناك" قبل مارس 2011.

ولدى استضافته ببرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، قال جبار إنه بموجب الإتفاق الموقع مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لإعادة جدولة ديون المستفيدين من دعم أونساج وكناك، وأن الأمر يخص أولئك الذين تحصلوا على القروض قبل مارس 2011.

وأوضح أن "أصحاب القروض سيستفيدون من فرصة مسح الفوائد المترتبة وغرامات التأخير شريطة تسديد مبلغ القرض مستقبلا وتسديد جزء من القرض يتراوح بين 5 و10 بالمائة مع دراسة ملفات المتابعين قضائيا حالة بحالة".

وبخصوص القروض التشاركية أو ما يطلق عليها "قروض حلال"، كشف المتحدث أن البنوك العمومية، تحضر نفسها من الناحية الإجرائية والعملية متوقعا إطلاق هذه الخدمة في بعض البنوك قبل نهاية السنة الجارية.

وأفاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، أن القروض نمت بنسبة 7 بالمائة حتى جوان 2017 مقارنة بالعام الفارط، أي بزيادة تقدر ب600 مليار دينار حسب الحصيلة الرسمية لبنك الجزائر.

واعتبر جبار الحصيلة إيجابية بالنظر إلى دور البنوك المحوري في تمويل الاقتصاد الوطني، سيما في الوقت الراهن إذ يتعين أن يكون دورها أكثر فعالية في تمويل ومرافقة المشاريع للحفاظ على الوتيرة الايجابية للنمو.

وأضاف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن 75 بالمائة من هذه القروض وجهت للإستثمار وأن نسبة نمو القروض بشكل عام في القطاع الخاص أفضل من نسبة القطاع العام.

من جهة أخرى تطرق ضيف الأولى إلى عصرنة التنظيم التجاري والداخلي للبنوك من خلال توفير أحسن الخدمات باستخدام التكنولوجيات الجديدة.

ومن هذه الخدمات الدفع الالكتروني الذي يتضمن الدفع الجواري على مستوى المتاجر والدفع الالكتروني عن بعد الذي انطلق بصفة رسمية أكتوبر الفارط بانخراط 20 متعاملا منهم متعاملو الهاتف النقال، شركات التأمين، سونلغاز، الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر.

ونوه المتدخل بالإقبال الذي وصفه منقطع النظير على هذه الخدمة اذ بلغ عدد العمليات المسجلة منذ بدايتها الـ 100 ألف عملية، فيما تم إحصاء 65 ألف عملية دفع إلكتروني عبر النهائيات، مذكرا بتوفير مليون ونصف المليون بطاقة دفع الكتروني.

وفي هذا الصدد كشف جبار عن إنشاء البنوك العمومية لشركة ستعرض خدماتها على التجار قريبا وهي مختصة في تنصيب أجهزة الدفع ومرافقة التجار بالنصح والمتابعة.