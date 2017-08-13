كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، الأربعاء، عن مسح فوائد وغرامات التأخير للمستفيدين من قروض "أونساج" و"كناك" قبل مارس 2011.
ولدى استضافته ببرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، قال جبار إنه بموجب الإتفاق الموقع مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لإعادة جدولة ديون المستفيدين من دعم أونساج وكناك، وأن الأمر يخص أولئك الذين تحصلوا على القروض قبل مارس 2011.
وأوضح أن "أصحاب القروض سيستفيدون من فرصة مسح الفوائد المترتبة وغرامات التأخير شريطة تسديد مبلغ القرض مستقبلا وتسديد جزء من القرض يتراوح بين 5 و10 بالمائة مع دراسة ملفات المتابعين قضائيا حالة بحالة".
وبخصوص القروض التشاركية أو ما يطلق عليها "قروض حلال"، كشف المتحدث أن البنوك العمومية، تحضر نفسها من الناحية الإجرائية والعملية متوقعا إطلاق هذه الخدمة في بعض البنوك قبل نهاية السنة الجارية.
وأفاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، أن القروض نمت بنسبة 7 بالمائة حتى جوان 2017 مقارنة بالعام الفارط، أي بزيادة تقدر ب600 مليار دينار حسب الحصيلة الرسمية لبنك الجزائر.
واعتبر جبار الحصيلة إيجابية بالنظر إلى دور البنوك المحوري في تمويل الاقتصاد الوطني، سيما في الوقت الراهن إذ يتعين أن يكون دورها أكثر فعالية في تمويل ومرافقة المشاريع للحفاظ على الوتيرة الايجابية للنمو.
وأضاف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن 75 بالمائة من هذه القروض وجهت للإستثمار وأن نسبة نمو القروض بشكل عام في القطاع الخاص أفضل من نسبة القطاع العام.
من جهة أخرى تطرق ضيف الأولى إلى عصرنة التنظيم التجاري والداخلي للبنوك من خلال توفير أحسن الخدمات باستخدام التكنولوجيات الجديدة.
ومن هذه الخدمات الدفع الالكتروني الذي يتضمن الدفع الجواري على مستوى المتاجر والدفع الالكتروني عن بعد الذي انطلق بصفة رسمية أكتوبر الفارط بانخراط 20 متعاملا منهم متعاملو الهاتف النقال، شركات التأمين، سونلغاز، الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر.
ونوه المتدخل بالإقبال الذي وصفه منقطع النظير على هذه الخدمة اذ بلغ عدد العمليات المسجلة منذ بدايتها الـ 100 ألف عملية، فيما تم إحصاء 65 ألف عملية دفع إلكتروني عبر النهائيات، مذكرا بتوفير مليون ونصف المليون بطاقة دفع الكتروني.
وفي هذا الصدد كشف جبار عن إنشاء البنوك العمومية لشركة ستعرض خدماتها على التجار قريبا وهي مختصة في تنصيب أجهزة الدفع ومرافقة التجار بالنصح والمتابعة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1مواقع وتطبيقات تتحايل على زبائن "بريد الجزائر"
2بعث استكشاف الثروات المنجمية والمعادن النادرة لمواجهة الأزمة
3أويحيى "يُحيي" التحالف الرئاسي لمواجهة الأزمة
4نظام الأسد يستعيد 85 بالمئة من الأراضي السورية
5ڤيتوني: القانون سيطبق بكل صرامة حينما يتعلق الأمر بالمنفعة العامة
Français English
الرأي
محمد بوالروايح
حادثة البسملة!
صالح عوض
عصابات تقرّر الحروب والسلام في العالم
جمال لعلامي
"تجريم" المدرسة!
رشيد ولد بوسيافة
ما هذه الكوارث يا بن غبريط؟
سليم قلالة
دلالة أسبوع إلكتروني في الجامعة
جمال لعلامي
"الدوفيز".. والدينار بشلاغمو!
صالح عوض
في العراق مازال التخلاط الأمريكي
سلطان بركاني
الدّخول المدرسيّ والمظاهر المزرية!
أبو بكر خالد سعد الله
أين ابن حمزة الجزائري ومحمد بن قادة؟!
جمال لعلامي
تمرميدة..!
الفيديو
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
القرار يخص الذين تحصلوا عليها قبل مارس 2011
مسح فوائد والغرامات عن مستفيدي قروض "أونساج"
محمد.ل
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، الأربعاء، عن مسح فوائد وغرامات التأخير للمستفيدين من قروض "أونساج" و"كناك" قبل مارس 2011.
تغطيات ذات صلة
مسح فوائد والغرامات عن مستفيدي قروض "أونساج"
100 ألف طلب للاستفادة من سلفة الزواج والسكن "مكدسة" باللجان الولائية
استدعاء الأساتذة الاحتياطيين خلال 48 ساعة لإنقاذ الدخول المدرسي!
أزمة قطع غيار حادة في السوق وارتفاع أسعارها بـ30 بالمائة!
الاحتباس الحراري وقلة الأمطار يهددان قوت الجزائريين
ولدى استضافته ببرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، قال جبار إنه بموجب الإتفاق الموقع مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لإعادة جدولة ديون المستفيدين من دعم أونساج وكناك، وأن الأمر يخص أولئك الذين تحصلوا على القروض قبل مارس 2011.
وأوضح أن "أصحاب القروض سيستفيدون من فرصة مسح الفوائد المترتبة وغرامات التأخير شريطة تسديد مبلغ القرض مستقبلا وتسديد جزء من القرض يتراوح بين 5 و10 بالمائة مع دراسة ملفات المتابعين قضائيا حالة بحالة".
وبخصوص القروض التشاركية أو ما يطلق عليها "قروض حلال"، كشف المتحدث أن البنوك العمومية، تحضر نفسها من الناحية الإجرائية والعملية متوقعا إطلاق هذه الخدمة في بعض البنوك قبل نهاية السنة الجارية.
وأفاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، أن القروض نمت بنسبة 7 بالمائة حتى جوان 2017 مقارنة بالعام الفارط، أي بزيادة تقدر ب600 مليار دينار حسب الحصيلة الرسمية لبنك الجزائر.
واعتبر جبار الحصيلة إيجابية بالنظر إلى دور البنوك المحوري في تمويل الاقتصاد الوطني، سيما في الوقت الراهن إذ يتعين أن يكون دورها أكثر فعالية في تمويل ومرافقة المشاريع للحفاظ على الوتيرة الايجابية للنمو.
وأضاف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن 75 بالمائة من هذه القروض وجهت للإستثمار وأن نسبة نمو القروض بشكل عام في القطاع الخاص أفضل من نسبة القطاع العام.
من جهة أخرى تطرق ضيف الأولى إلى عصرنة التنظيم التجاري والداخلي للبنوك من خلال توفير أحسن الخدمات باستخدام التكنولوجيات الجديدة.
ومن هذه الخدمات الدفع الالكتروني الذي يتضمن الدفع الجواري على مستوى المتاجر والدفع الالكتروني عن بعد الذي انطلق بصفة رسمية أكتوبر الفارط بانخراط 20 متعاملا منهم متعاملو الهاتف النقال، شركات التأمين، سونلغاز، الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر.
ونوه المتدخل بالإقبال الذي وصفه منقطع النظير على هذه الخدمة اذ بلغ عدد العمليات المسجلة منذ بدايتها الـ 100 ألف عملية، فيما تم إحصاء 65 ألف عملية دفع إلكتروني عبر النهائيات، مذكرا بتوفير مليون ونصف المليون بطاقة دفع الكتروني.
وفي هذا الصدد كشف جبار عن إنشاء البنوك العمومية لشركة ستعرض خدماتها على التجار قريبا وهي مختصة في تنصيب أجهزة الدفع ومرافقة التجار بالنصح والمتابعة.