توقيف 6 تجار مخدرات بوهران وتلمسان تدمير 16 مخبأ للإرهابيين بتيبازة وبومرداس

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، ستة عشرة (16) مخبأ للإرهابيين بتيبازة وبومرداس.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه "في إطار محاربة الإرهاب وخلال عمليات بحث وتمشيط كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، اثني عشرة مخبأ (12) منها بتيبازة و(04) قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وأجهزة اتصال ومواد غذائية وألبسة وأغراض أخرى بالإضافة إلى أربعة (04) مخابئ أخرى ببومرداس".

وأضاف البيان "في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران وتلمسان، ستة (06) تجار مخدرات وضبطوا (119،5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(750) قرص مهلوس".

من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أوقف حراس الشواطئ بكل من وهران وعين تيموشنت، (62) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما أوقف حراس الحدود بتلمسان (24) مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات.