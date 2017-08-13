توقيف عائلة تحترف ترويج المخدرات بسيدي بلعباس؟

أدانت محكمة سيدي بلعباس امرأة تبلغ من العمر 55 سنة، وثلاثة من أفراد عائلتها البالغة أعمارهم 50 و47 و25 سنة على التوالي، بالسجن 10 سنوات نافذة، بعدما وجهت إليهم تهم حيازة المخدرات لغرض المتاجرة فيها.

وكان المتهمون في قضية الحال، محل ترصد من طرف عناصر الأمن الحضري الرابع عاشر، بعد ورود معلومات حول احتراف جميع أفراد العائلة المتاجرة بالمخدرات، وبإذن من وكيل الجمهورية تم مداهمة مسكن المشتبه فيهم، حيث قام عناصر المصلحة بحجز قرابة 100 غرام من الكيف المعالج، ومبلغ مالي قدره 17 مليون سنتيم من عائدات الترويج، كما تم اكتشاف وسائل كانت تستعمل في تقطيع المخدرات وتحضيرها للترويج، وكان الجميع قد قدموا أمام محكمة سيدي بلعباس، حيث صدر في حق جميعهم الحكم سالف الذكر.