اعتقالات واسعة لوأد أي معارضة السعودية.. مملكة الصمت (إنفوغرافيك)

شنت السلطات السعودية مطلع الأسبوع الجاري حملة اعتقالات واسعة طالت وجوهاً دينية وإعلامية بارزة في المجتمع، بشبهة معارضتهم لموقف النظام الملكي من الأزمة الخليجية مع قطر.

الاعتقالات في السعودية شملت حتى من اكتفى بالصمت أو رفض المشاركة في الحملة الإعلامية الشرسة ضد قطر.

وتأتي الحملة وسط توقعات كبيرة بأن الملك سلمان ينوي التنازل عن العرش لابنه الأمير محمد الذي يهيمن بالفعل على السياسات الاقتصادية والدبلوماسية والداخلية في البلاد.

ومع مطلع الأسبوع الحالي، اعتقلت السلطات كل من الشيخ سلمان العودة والداعية عوض القرني والإعلامي والداعية الشاب علي العمري وغيرهم، لتتصاعد الدعوات من نشطاء سعوديين معارضين في المنفى إلى احتجاجات، يوم الجمعة، لتحفيز المعارضة للأسرة الحاكمة.

وخلال هذا الأسبوع تداولت مواقع إلكترونية وحسابات على تويتر، أنباء عن اعتقال العشرات من الشيوخ والدعاة والمثقفين ومنهم: الإعلامي فهد السنيدي، والداعية الدكتور محمد عبد العزيز الخضيري، والشيخ الإمام إبراهيم الحارثي، والداعية إبراهيم الفارس، والشيخ غرم البيشي، والداعية موسى الشريف، بالإضافة إلى مستشار أمير منطقة مكة عبد الله بن عابد الحارثي، والشاعر زياد بن نحيت.

وقبل اعتقال هؤلاء بفترة قصيرة، وردت أنباء عن توقيف الأمير عبد العزيز بن فهد نجل الملك الراحل فهد بن عبد العزيز والمعروف بتغريداته المثيرة للجدل.

"الشروق أونلاين" يرصد في السطور القادمة أبرز الشخصيات التي طالها الاعتقال في السعودية والظروف المحيطة بها وردود الأفعال المستنكرة لحملة القمع على الشبكات الاجتماعية.

سلمان العودة

أكد خالد فهد العودة، الأحد، أن شقيقه الداعية السعودي المعروف سلمان العودة اعتُقل من قبل السلطات السعودية.

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ورجَّح مقربون من الشيخ وحسابات لمغردين سعوديين مشهورين على موقع تويتر، أن تكون التغريدة التي كتبها العودة عقب الإعلان عن اتصال هاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان هي السبب.

وكانت وكالتا الأنباء القطرية والسعودية قالتا ليل الجمعة-السبت الفائت، إن اتصالاً هاتفياً جرى بين الأمير تميم وبن سلمان، من أجل بدء الحوار سعياً لحل الأزمة الخليجية، قبل أن تصرح السعودية بعد ساعات من الاتصال عن تعطيل الحوار والتواصل مع قطر، لتعود الأزمة بذلك إلى نقطة الصفر.

وبعيد الإعلان عن هذا الاتصال كتب العودة تغريدة على تويتر، وقال فيها: "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. اللهم ألّف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".

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وبعد وقت قصير من انتشار نبأ اعتقال العودة، تصدر هاشتاغ اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في السعودية.

وعبر نشطاء عن غضبهم على اعتقال العودة، لأنه حسب رأيهم لم يبد أي رأي سياسي، إنما "غرد" على أمل على قرب انتهاء الأزمة الخليجية.

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عوض القرني

بعد ساعات من انتشار خبر اعتقال الداعية سلمان العودة، أكد أيضاً حساب "العهد الجديد" على تويتر، الأحد، نبأ اعتقال الداعية السعودي عوض القرني، على خلفية اتهامات بـ"التعاطف" مع قطر ضد السعودية.

يشار إلى أن القرني توقف عن التغريد في حسابه على تويتر منذ يوم الخميس الماضي. ورغم نفيه المستمر لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في السعودية، يواجه القرني باستمرار اتهامات بدعم الجماعة في مصر بآرائه.

وينشط القرني على حسابه في تويتر، إضافة لظهوره في عدد من البرامج التلفزيونية.

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علي العمري

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال الداعية الشهير ومدير قناة فور شباب ورئيس جامعة مكة المفتوحة علي العمري الأحد، وهذا ما أكده حساب معتقلي الرأي عبر موقع تويتر.

وقال نشطاء، أن توقيف العمري يرتبط بمواقف سياسية لا تتفق مع الموقف الرسمي للمملكة، أو حتى رفضه الحديث في الشؤون السياسية لصالح جهة ضد أخرى.

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زياد بن نحيت

أوقفت السلطات السعودية الشاعر زياد بن نحيت، الاثنين، وأشار نشطاء إلى أن بن نحيت ربما اعتقل لنشره فيديو وبخ فيه صحفيين استغلوا الخلاف مع قطر للإساءة إلى بعضهم بعضاً.

وقال بن نحيت: ما يحدث بين قطر والمملكة العربية السعودية هو أمر طبيعي جداً وخلاف سياسي.. ولكن يا جماعة.. الدور اللي قام فيه الإعلام اليوم هو دور سيء وسلبي جداً جداً وأعتقد بل أني أجزم أنه لا يوجد عاقل يرضى بما يحدث".

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وجاء اعتقال بن نحيت بالرغم من كتابته قصائد سابقة امتدح بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبرزها "هذا التزبيط يا محمد"، التي أداها أطفاله؛ بمناسبة رؤية 2030.

وبالعودة إلى حساب بن نحيت على تويتر، فقد كان قد نشر تغريدات كثيرة فيها أبيات شعر مدح من خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، آخرها كانت خلال حضور بن سلمان لمباراة المنتخب السعودي أمام الياباني الأسبوع الماضي.

الأمر الذي لم يكن شفيعاً له من الاعتقال، حسب بعض المغردين. وقال في تغريدته:

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الأمير عبد العزيز بن فهد

أكد المغرد الشهير "مجتهد"، أن الأمير عبد العزيز بن فهد تم اعتقاله، الأربعاء 6 سبتمبر 2017، بعد أن داهمت قوة تابعة لولي العهد محمد بن سلمان قصره في جدة، بعد نشره تغريدة كشف خلالها عن وجود محاولات لتصفيته، رغم حذفها لاحقاً، والإدعاء بأن حسابه تعرض للاختراق.

وقال "مجتهد" في إحدى تغريداته: "تأكد الآن أن عبد العزيز بن فهد دوهم في قصره في جدة يوم الأربعاء الماضي واعتقل من قبل قوة تابعة لمحمد بن سلمان وهو في مكان غير معروف حتى الآن".

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وفي تغريدة جديدة لـ"مجتهد"، الأربعاء، أكد فيها أن عبد العزيز بن فهد قد تم الإفراج عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية ومنعه من السفر.

وأكد "مجتهد" على أن خطة بن سلمان تتمحور حول "لا تساهل مع المعارضين في الأسرة والجميع إلى السجون ولا حصانة لأحد حتى لو كان المعارض ممن تبقى من أبناء عبد العزيز".

وقال "ابن فهد" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر (قبل أن يتم حذفها والإدعاء بأن الحساب قد تم اختراقه): "الحمد لله تفضل علينا بالحج، وبروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله، إن ما سافرت، فاعلموا أني قتلت، فوداعتكم بناتي، ودمي تعلمون عند من؟#عبدالعزيز_بن_فهد".