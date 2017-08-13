الغاز يخنق 22 عاملة بمعمل للتمور في بسكرة

تعرضت 22 امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن ما بين 23 و50 سنة مساء الإثنين داخل معمل لتحويل وتكييف التمور ببلدية أوماش جنوب بسكرة، للاختناق نتيجة استنشاق غاز المدينة نتيجة تسرب الغاز من فرن المعمل التابع إلى أحد الخواص بالمنطقة.

الحادث الذي أحدث حالة هلع كبيرة وسط العاملات ومحاولات فرار من ورشات المعمل، حيث استنجدن بمصالح الحماية المدنية التي تدخلت على جناح السرعة من أجل تقديم الإسعافات الأولية للمصابات بالاختناق، وتم على إثر العملية تحويل 5 عاملات على متن سيارة الحماية المدنية و17 عاملة أخرى نقلت على متن حافلة خاصة تابعة إلى معمل التمور وحول الجميع إلى كل من مستشفى أوماش وطولقة، واستفادت جميع العاملات من الرعاية الصحية المطلوبة.

وعلى ضوء الحادث الخطير المجهولة أسبابه، فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابساته.