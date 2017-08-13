توقيف ثلاثة أشخاص يسوقون أقراص منع الحمل و"الفياغرا" بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، تقوم بالمتاجرة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حجزت على إثرها 111 قرص من المؤثرات العقلية، و2845 قرص خاص بمنع الحمل ومقويات جنسية، وتم توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم.

قضية الحال مردها إلى ورود معلومة إلى فرقة الشرطة القضائية، مفادها قيام أشخاص بإنشاء وكر للفسق والدعارة وفساد الأخلاق بمحلات بأحد الأسواق بقطاع الاختصاص مع حيازة أسلحة محظورة وكلاب مفترسة والمتاجرة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

بعد تحريات معمقة، وإثر عملية ترصد دقيقة، تم تحديد مكان المشتبه فيهم بداخل أحد المحلات المستعملة من طرفهم، ليتم توقيفهم بعد إبدائهم مقاومة عنيفة مع عناصر الشرطة، حيث ضبط بحوزتهم 111 قرص من المؤثرات العقلية، وقطع مخدرات وسجائر محشوة بالمخدرات، بالإضافة إلى 2845 قرص خاص بمنع الحمل ومقويات جنسية، وأسلحة محظورة من سكاكين وساطور من الحجم الكبير وأربعة 04 كلاب مفترسة، وتم على إثر هذه العملية توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم. بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، حيث أمر وكيل الجمهورية المختص إقليميا بإيداعهم الحبس المؤقت.