شرعت قناة "أبوظبي" التابعة إلى مجموعة أبوظبي للإعلام، أول أمس، في عرض المسلسل الدرامي - الكوميدي "جيران"، الذي يشكل أول الإنتاجات الدرامية السورية بعد موسم الرمضاني الماضي، بمشاركة نخبة من نجوم برنامج "أراب كاستينغ"، يتقدمهم الممثل الفكاهي الجزائري زبير بلحر، إلى جانب الفنانين العرب المعروفين، الذين سيحلون ضيوفا على العمل، أمثال باسم ياخور، أحمد الأحمد، سامية الجزائري "أم محمود"، لطفي لبيب، والعديد من النجوم العرب.
ويرصد المسلسل الحياة اليومية لعدد من الشباب والشابات من جنسيات عربية متنوعة في بدايات مشوارهم المهني في الحياة، وما ينجم عن ذلك من قصص وتجارب وامتحانات ستتم معالجتها بأسلوب يعتمد على كوميديا الموقف، عبر ما يتعرضون له من تحديات ومفارقات طريفة، وردود أفعالهم الغريبة والمضحكة، التي تعكس عدم خبرتهم في التعامل مع مشكلات الحياة العملية والاجتماعية.
وكان من المفترض أن تشارك الممثلة الجزائرية الشابة سهيلة معلم، في مسلسل "جيران" بما أنها صاحبة المركز الثاني في "أراب كاستنيغ"، إلا أنها اعتذرت عن ذلك، بما أن فترة تصويره في أبوظبي، تزامنت مع وجودها في تونس لتصوير حلقات الموسم الثاني من السلسلة الكوميدية "عاشور العاشر" التي عرضت حصريا على "الشروق تي في" شهر رمضان المنقضي.
"جيران" من إنتاج شركة "كلاكيت"، يحكي قصة كوميدية في 25 حلقة، علما أنه من تأليف ممدوح حمادة وإخراج عامر فهد. ويعرض المسلسل في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر على شاشة قناة "أبوظبي"، يوميا ما عدا الجمعة.
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بلحرّ في "جيران" يوميا على "أبوظبي".. وسهيلة معلم تغيب!
حسام. ف
شرعت قناة "أبوظبي" التابعة إلى مجموعة أبوظبي للإعلام، أول أمس، في عرض المسلسل الدرامي - الكوميدي "جيران"، الذي يشكل أول الإنتاجات الدرامية السورية بعد موسم الرمضاني الماضي، بمشاركة نخبة من نجوم برنامج "أراب كاستينغ"، يتقدمهم الممثل الفكاهي الجزائري زبير بلحر، إلى جانب الفنانين العرب المعروفين، الذين سيحلون ضيوفا على العمل، أمثال باسم ياخور، أحمد الأحمد، سامية الجزائري "أم محمود"، لطفي لبيب، والعديد من النجوم العرب.
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ويرصد المسلسل الحياة اليومية لعدد من الشباب والشابات من جنسيات عربية متنوعة في بدايات مشوارهم المهني في الحياة، وما ينجم عن ذلك من قصص وتجارب وامتحانات ستتم معالجتها بأسلوب يعتمد على كوميديا الموقف، عبر ما يتعرضون له من تحديات ومفارقات طريفة، وردود أفعالهم الغريبة والمضحكة، التي تعكس عدم خبرتهم في التعامل مع مشكلات الحياة العملية والاجتماعية.
وكان من المفترض أن تشارك الممثلة الجزائرية الشابة سهيلة معلم، في مسلسل "جيران" بما أنها صاحبة المركز الثاني في "أراب كاستنيغ"، إلا أنها اعتذرت عن ذلك، بما أن فترة تصويره في أبوظبي، تزامنت مع وجودها في تونس لتصوير حلقات الموسم الثاني من السلسلة الكوميدية "عاشور العاشر" التي عرضت حصريا على "الشروق تي في" شهر رمضان المنقضي.
"جيران" من إنتاج شركة "كلاكيت"، يحكي قصة كوميدية في 25 حلقة، علما أنه من تأليف ممدوح حمادة وإخراج عامر فهد. ويعرض المسلسل في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر على شاشة قناة "أبوظبي"، يوميا ما عدا الجمعة.