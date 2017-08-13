أيام قليلة بعد ترحيل الأمير مولاي هشام، من تونس، دون إعطائه الأسباب التي دفعت السلطات التونسية لا تخاد هذا القرار، الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية بتونس، أمر الرئيس التونسي القايد الباجي السبسي، بفتح تحقيق مع وزير الداخلية التونسي الأسبق .
وقد أعلنت القرار يوم الثلاثاء سعيدة قراش، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، في تدوينة لها على صفحتها على الفايسبوك، حيث قالت إن الرئيس السبسي مستاء مما حصل مع الباحث الأكاديمي الأمير هشام العلوي وترحيله من الأراضي التونسية .
وكان الأمير مولاي هشام، قد قال في برنامج تلفزيوني على قناة “فرانس 24 ” مع الإعلامي المغربي جمال بدومة أن قرار ترحيله من تونس قد اتخذ على مستوى الرئاسة .
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بعد ظهوره في قناة "فرانس 24"..
تحقيق في حادثة طرد الأمير هشام من تونس!
يوسف.أ/ وكالات
أيام قليلة بعد ترحيل الأمير مولاي هشام، من تونس، دون إعطائه الأسباب التي دفعت السلطات التونسية لا تخاد هذا القرار، الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية بتونس، أمر الرئيس التونسي القايد الباجي السبسي، بفتح تحقيق مع وزير الداخلية التونسي الأسبق .
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وقد أعلنت القرار يوم الثلاثاء سعيدة قراش، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، في تدوينة لها على صفحتها على الفايسبوك، حيث قالت إن الرئيس السبسي مستاء مما حصل مع الباحث الأكاديمي الأمير هشام العلوي وترحيله من الأراضي التونسية .
وكان الأمير مولاي هشام، قد قال في برنامج تلفزيوني على قناة “فرانس 24 ” مع الإعلامي المغربي جمال بدومة أن قرار ترحيله من تونس قد اتخذ على مستوى الرئاسة .