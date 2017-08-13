قسّوم: جمعية العلماء المسلمين "محقورة"!

قال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم، إن هيئته تواجه التهميش ولا يتم استشارتها أو إشراكها من طرف السلطة خلال مناقشة الأمور والقضايا الدينية المهمة للمجتمع.

وأكد الشيخ قسوم، لدى نزوله ضيفا على برنامج "الحدث"، سهرة الثلاثاء، الذي يعده ويقدمه الزميل قادة بن عمار على قناة "الشروق نيوز"، أن تواصل الجهات الرسمية مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يقتصر على إرسال دعوات للمشاركة في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية، معتبرا أن هيئته "محقورة" مقارنة باسمها الكبير وتاريخها العريق.