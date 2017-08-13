آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
-
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
-
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
-
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
-
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
-
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
-
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
-
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
-
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
-
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
قسّوم: جمعية العلماء المسلمين "محقورة"!
قال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم، إن هيئته تواجه التهميش ولا يتم استشارتها أو إشراكها من طرف السلطة خلال مناقشة الأمور والقضايا الدينية المهمة للمجتمع.
وأكد الشيخ قسوم، لدى نزوله ضيفا على برنامج "الحدث"، سهرة الثلاثاء، الذي يعده ويقدمه الزميل قادة بن عمار على قناة "الشروق نيوز"، أن تواصل الجهات الرسمية مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يقتصر على إرسال دعوات للمشاركة في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية، معتبرا أن هيئته "محقورة" مقارنة باسمها الكبير وتاريخها العريق.
الوطني - الجزائر2017/09/13 على 23:001
يا سي قسوم ليس جمعية العلماء المسلمين هي فقط المحقورة كل الرجال والفحولة والصامدين والمعارضين الحقيقيين والغيورين على دماء الشهداء والعربية والاسلام وبيان اول نوفمبر والرافضين لفرنسا والفرنسية والغير منبطحين لجلادهم القديم محقورين كذلك ... لكن من لا شرعية له والذي ظلم وقتل واختطف يبقى طول الدهر خائف ويستعمل كل الوسائل لتغطية فضلاته حتى لا تنتشر رائحتها الكريهة هؤلاء الحقارين يرضون ان يفعل فيهم جلادهم كل شيء ويفعلون كل ما يأمرهم به شريطة ان لا يكشفهم للشعب لانه لو يعرف افعالهم تتخلط البلاد.