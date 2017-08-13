"الإنتربول" يحجز سيارات مسروقة من أوروبا بأم البواقي

كشفت مصادر مطلعة للشروق، أنّ مصالح أمن ولاية أم البواقي، بالتنسيق مع خلية الإنتربول، تمكنت خلال اليومين الماضيين من حجز ست سيارات فخمة سرقت من دول أوروبية، ودخلت إلى التراب الوطني بطرق ملتوية عبر الشريط الحدودي التونسي، وكذا عبر بعض الموانئ الشرقية، بوثائق وملفات مزورة..

تحقيقات الجهة المذكورة انطلقت فور ورود معلومات تفيد بوجود شبكة دولية تعمل على سرقة السيارات السياحية الفخمة من دولتي فرنسا وإيطاليا، وتقوم بإدخالها إلى التراب الوطني وبيعها بوثائق مزورة، لتتمكن المصالح ذاتها من حجز مركبتين من نوع باسات سرقتا من فرنسا وإيطاليا، مركبتين من نوع غولف الجيل السابع سرقتا من فرنسا، ومركبة من نوع ميني كوبر سرقت أيضا من فرنسا.